Sarah Engels lüftet Geheimnis – das macht Ehemann Julian wirklich hinter den Kulissen

Seit ihrem ersten Auftritt bei DSDS hat sich Sarah Engels in die Herzen der Fans gesungen. Wir zeichnen ihren Aufstieg nach.

Sarah Engels: So verlief der Aufstieg des DSDS-Stars

Sängerin Sarah Engels ist seit letztem Jahr mit dem Fußballprofi Julian Büscher verheiratet. Im September kam die gemeinsame Tochter Solea zur Welt. Doch Fußball scheint der 29-jährige aktuell nicht mehr zu spielen.

Während einer Fragerunde auf Instagram kam eine Frage zu dem Ehemann von Sarah Engels auf. Kurze Zeit später lüftet sie schließlich das Geheimnis.

Sarah Engels lüftet Geheimnis über Ehemann Julian

Ein Fan fragt die Sängerin: „Was arbeitet Julian eigentlich?“ Und die Antwort haben ihre 1,8 Millionen Fans wohl nicht von der ehemaligen DSDS-Kandidatin erwartet.

Das ist Sarah Engels:

Sie wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Sarah Engels wurde im Jahr 2011 als Zweitplatzierte bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) berühmt

Von 2013 bis 2019 war sie mit dem DSDS-Gewinner Pietro Lombardi verheiratet – sie haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem Fußballer Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Nachnamen Engels an

Am 2. Dezember 2021 wurde ihre Tochter Solea Liana geboren

„Julian betreut einen Großteil der Projekte im Bereich Social-Media, Geldanlagen, Geschäftsidee und unsere ehrenamtlichen Aufgaben. Aber auch so koordiniert er viel. Mein Familien- und Geschäftsmann für alle Fälle“, schwärmt Sarah.

Sarah Engels: DAS macht Ehemann Julian auf Instagram

Warum er nicht mehr Fußball spielt und ob er in Zukunft wieder spielen wird, ist unklar. Bei einigen Paaren auf Social Media ist es mittlerweile so, dass der Partner die Arbeit hinter der Öffentlichkeit erledigt. Julian ist aber trotz allem auch selbst in den sozialen Medien präsent – vor allem auf Instagram.

Sarah Engels beantwortet ihren Fans auf Instagram Fragen. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Er und Sarah halten ihre Fans täglich auf dem Laufenden und nehmen sie mit in ihren Alltag. Werbung oder Kooperationen macht der 29-Jährige allerdings nicht. Das überlässt er seiner Frau.

