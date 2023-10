Sarah Engels bekommt Geburtstagsgeschenk von Julian – eine Sache daran bereitet ihr Sorgen

So lässt sich der Geburtstag schön feiern! Sarah Engels hat gerade erst ihren 31. Birthday zelebriert und das nicht irgendwo, sondern auf den Malediven. Zusammen mit ihrem Mann Julian, ihrer gemeinsamen Tochter Solea und Sarahs Sohn Alessio aus erster Ehe mit Pietro Lombardi verbrachte sie dort einen Traumurlaub.

Aktuell ist die Sängerin aber schon wieder auf dem Heimweg, um am Samstag (21. Oktober) pünktlich beim „Schlagerboom“ von Florian Silbereisen in Dortmund dabei zu sein (hier mehr zum Event >>>). Ihren Fans verriet die einstige DSDS-Kandidatin jetzt bei der Heimreise, was Julian ihr zum Geburtstag geschenkt hat. Und eine Sache daran bereitet ihr Kopfzerbrechen.

Was hat der Fußballer seiner Frau nur überreicht?

Sarah Engels: DAS hat ihr Julian zum Geburtstag geschenkt

Julian Engels hat sich offenbar viele Gedanken gemacht, wie er mit seiner Frau romantische Stunden zu zweit verbringen kann. Stolz erzählt Sarah Engels, dass er Flugtickets nach London gebucht habe.

„Julian hat mir zu meinem Geburtstag einen Kurztrip nach London geschenkt. Das erste Mal OHNE DIE KINDER.“

Für Sarah eine zunächst schlimme Vorstellung, denn „es wird das erste Mal sein, dass sie woanders schläft. Fiel mir bisher immer so schwer, da loszulassen, obwohl ich weiß, dass alles funktionieren würde“, erzählt sie in ihrer Instagram-Story und meint mit „sie“ natürlich ihr Töchterchen.

Mehr Promi-Themen für dich:

Im Dezember wird Solea zwei Jahre alt. Laut der Kölnerin sei sie zwar easy zu handeln, aber dennoch habe sich Sarah nie getraut, ihr Kind abzugeben. „Ich bin da eine Helikopter-Mama.“ Nicht mal bei Verwandten sei Solea alleine gewesen, so Sarah Engels weiter.

Der Liebestrip nach London mit ihrem Schatz wird dann wohl eine gute Übung für das Paar sein, auch mal loszulassen.