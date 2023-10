ARD und ZDF: Trotz Silbereisen – Blick ins TV-Programm macht wehmütig

Am Samstag ist es wieder so weit. Es funkelt und glitzert in Dortmund, und das trotz des drohenden Glitzer-Verbots. Ja, der ARD-„Schlagerboom“ ist wieder in der Westfalenhalle. Auch in diesem Jahr hat Florian Silbereisen wieder die Creme de la Creme in die Ruhrgebietsmetropole geladen. Nur einem Tag nachdem der BVB mit einem Sieg gegen den SV Werder Bremen wieder die Tabellenspitze erobern kann, kommen Stars wie Howard Carpendale, Thomas Anders, Roland Kaiser, Beatrice Egli oder Andrea Berg.

Doch trotz aller Vorfreude auf eine der größten Schlager-TV-Shows des Jahres dürfte viele Fans auch ein wenig Wehmut überkommen, wenn sie auf das ARD– und ZDF-TV-Programm des Wochenendes schauen.

ARD und ZDF: Blick ins TV-Programm macht wehmütig

Konnten sich Schlagerfreunde in den vergangenen Wochen stets schon sonntags mittags mit „Immer wieder sonntags“ oder dem ZDF-„Fernsehgarten“ in beste Wochenendstimmung versetzen, müssen sich die Zuschauer von ARD und ZDF nun mit dem „Benefizkonzert des Bundespräsidenten“ und dem „Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023“ anfreunden.

Für Fans von Kiwi, Stefan Mross, Party und Co. wohl eher ein schwieriges Unterfangen. Immerhin zeigt das ZDF zur altbekannten „Fernsehgarten“-Zeit noch eine neue Ausgabe der „Bares für Rares“-Spezialsendung „Lieblingsstücke“. Da dürfte die gute Laune rasch wiederkehren. Auch wenn natürlich nichts einen Sonntagmittag mit Andrea Kiewel ersetzen kann.

Und so lang ist es ja auch nicht mehr hin. Schon im kommenden Jahr kommen Kiwi und Stefan Mross mit ihren Fans zurück. Bei bestem Wetter hoffentlich und garantiert mit allerbester Laune. Die ist bei den beiden Moderatoren ja stets garantiert.

Abends dürfte bei den Fans dagegen schon wieder bessere Laune aufkommen. Da will die ARD nämlich mit einem neuen „Tatort“ aus Wiesbaden punkten, während das ZDF seinen Zuschauern die Komödie „Malibu – Küss den Frosch“ präsentiert.