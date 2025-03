Sarah Engels hat Dinner-Date mit Ehemann Julian – beim Bezahlen fällt sie vom Glauben ab

Nach einem kräftezehrenden Rosenkrieg mit Ex Pietro Lombardi hat Sarah Engels in Fußballer Julian Büscher 2020 endlich ihr Glück gefunden. Noch im selben Jahr verloben sich die beiden, 2021 folgte die Traumhochzeit. Die gemeinsame Tochter Solea macht ihr Glück perfekt.

Doch bei einem kürzlichen Restaurantbesuch lief es bei Sarah und Julian gar nicht so harmonisch ab…

Zu Beginn des Abends erzählt die ehemalige DSDS-Finalistin in ihrer Instagram-Story: „Wir machen uns heute einen richtig schönen Abend. Ich finde es wichtig, dass man sich als Eltern auch ganz bewusst Zeit zu zweit nimmt.“

+++ Sarah Engels über ihre Vergangenheit – „Fühlte mich nicht wohl“ +++

Auf Nachfrage ihres Partners, ob sie nervös sei, witzelt Sarah Engels noch: „Ich bin sehr nervös… beim ersten Date. Ich hoffe auch die ganze Zeit, dass du heute bezahlst. Ich habe extra mein Portemonnaie nicht mitgenommen.“ Na, wenn sie wüsste… In ihrer nächsten Instagram-Story wird sie dann von der Realität eingeholt!

Sarah Engels wird von der Realität eingeholt

Sarah Engels stellt ihrem Ehemann Julian ganz bewusst eine Frage, mit der sie ihn vor laufender Kamera entlarvt: „Mit welcher Karte hast du gerade bezahlt? Sei ehrlich!“ Nach anfänglichen Ausreden und Rumdrucksen, sagt er schließlich: „Ich habe doch bezahlt!“ Die Sängerin fügt dem ein wichtiges Detail hinzu: „Aber mit meiner Karte!“ Julian fühlt sich ertappt und versucht sich herauszureden: „Aber ich habe trotzdem bezahlt.“

Um ihren Fans die Situation zu verdeutlichen, schreibt Sarah Engels zu dem Video: „Mein Mann nach sechs Jahren! Er hat gezahlt! Aber mit meiner Karte! Was für eine Romantik… Sagen wir mal so: Er war stets bemüht. Nein Spaß, am Ende geht es sowieso aus der gleichen Tasche.“ Nach ihrem Restaurant-Besuch waren sie noch auf dem Konzert von Sängerin Leony.

Doch auch die schönste Zeit ist mal zu Ende und am nächsten Morgen (13. März) wird Sarah Engels sofort wieder von der Realität eingeholt. „Ich hatte einfach eine Anfrage um einen Marathon auf Aruba zu laufen. Wisst ihr wie heftig cool das gewesen wäre? Ich hätte es richtig gerne gemacht, aber als Mama muss man auch mal Abstriche machen und die macht man auch gerne!“ Die TV-Bekanntheit macht alles richtig: Sie weiß besondere Momente zu schätzen, ist sich zugleich aber auch über ihre Pflichten und Verantwortung bewusst.