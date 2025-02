Sarah Engels über ihre Vergangenheit – „Fühlte mich nicht wohl“

Sängerin Sarah Engels (31) ist für ihre charmante Art bekannt. Mit ihrem ansteckenden Lächeln und ihrer gefühlvollen Stimme verzaubert sie ihre Fans auf der Bühne und wird oft gebührend gefeiert.

Doch auch die ehemalige DSDS-Zweite kennt die Schattenseiten des Lebens. In ihrer Instagram-Story gewährt sie nun tiefgehende Einblicke und spricht offen über ihre teils schwierige Jugendzeit.

Sarah Engels blickt auf dunkle Phase zurück

Ganz nah und authentisch zeigt sich Sarah Engels aktuell ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Dabei hat sie ein Foto von ihrem kindlichen Ich gewählt, auf dem sie vielen sicherlich bekannt vorkommen dürfte – mit ihrem strahlenden Lächeln, das sie auch heute noch über beide Lippen trägt.

Ihr geschriebener Text ist jedoch alles andere als zum Strahlen. Vielmehr bewegt er ihre Fans und lässt sie an einer schweren Zeit in Sarahs Leben teilhaben. Emotional blickt die Sängerin zurück und verkündet: „Wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. In der kleinen Sarah schlummerte damals ein sehr unsicheres Mädchen, weil sie etwas moppeliger war, sich nicht wohlfühlte und mit anderen verglich.“

Sarah Engels‘ kraftvolle Message: „Du bist gut so wie du bist!“

Doch welche Intention verfolgt die zweifache Mutter mit ihrem bewegenden Post? Ihr sei es wichtig, vielen Mädchen mit ähnlichen Leiden und Sorgen Kraft zu spenden. Abschließend gibt sie ihnen noch einen starken Appell mit auf den Weg: „Zweifelt nicht an euch selbst! Hört auf die Menschen, die euch lieben, so wie ihr seid, und ignoriert die Menschen, die euch einschüchtern, euch verletzen. Du bist gut so wie du bist!“

Eine Botschaft, die wichtiger denn je ist. Denn durch Social Media geraten immer mehr jüngere Menschen in einen gefährlichen Strudel der Selbstoptimierung, was nachweislich zu einer Zunahme von Depressionen und Ängsten führt.