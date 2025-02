Sarah Engels teilt überraschende „Let’s Dance“-Beichte – „Nicht dasselbe“

Sarah Engels ist Millionen von TV-Zuschauern aus so einigen Formaten bekannt. Ihren ersten großen Auftritt hatte die Ex von Pietro Lombardi 2011, als sie bei DSDS den zweiten Platz belegte. Danach nahm ihre Karriere so richtig Fahrt auf.

So gewann Sarah Engels im Jahr 2018 „Das große Promibacken“. Nur zwei Jahre später fuhr sie den nächsten Sieg in einer TV-Show ein – als Skelett kostümiert, glänzte sie mit ihrer Wahnsinns-Stimme bei „The Masked Singer“. Und auch bei „Let’s Dance“ war die Musikerin bereits zu sehen.

Sarah Engels holte 2016 bei der Tanzshow den zweiten Platz

Zwischen März und Juni 2016 war Engels Teilnehmerin in der Tanzshow „Let’s Dance“ auf RTL. Ihr Tanzpartner war Robert Beitsch. Für einen Sieg reichte es damals jedoch nicht ganz. Sie belegten den zweiten Platz hinter Victoria Swarovski und Erich Klann.

Und auch, wenn Sarah Engels bei „Lets’s Dance“ ihre Fans begeisterte, legte sie jetzt in einer Instagram-Fragerunde gegenüber ihren rund 1,8 Millionen Follower ein überraschendes Geständnis ab. Würde sie sich noch einmal auf das prominente Tanzparkett wagen? Das wollte ein neugieriger Fan von der 32-Jährigen wissen.

Sarah Engels beantwortet Fan-Frage

Ihre Antwort: „‘Let’s Dance‘ war eine extrem coole Reise und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Freue mich auf die neue Staffel! Full Support für meine Maus Paola [Maria]. Aber um auf deine Frage zurückzukommen: Ich finde die Rolle als Zuschauer besser und die Erfahrung beim ersten Mal ist immer einmalig“, antwortete Sarah dem Fan.

„Eine zweite komplette Staffel wäre vielleicht nicht dasselbe. Aber wer weiß – ausschließen würde ich es nicht, aber das wäre total unabhängig von der Platzierung, sondern weil das Format echt cool ist.“ Eine endgültige Absage klingt jedenfalls anders…