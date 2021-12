Sarah Engels kurz nach Geburt ihrer Tochter völlig aufgelöst: „Ich bin sehr, sehr viel am Weinen“

Kurz nach der Geburt ihrer Tochter Solea Liana ist Sarah Engels völlig verzweifelt. Mit einem ehrlichen Statement wendet sie sich an ihre Fans.

Eigentlich ist Sarah Engels überglücklich, denn Alessio hat endlich eine kleine Schwester. Solea, das erste gemeinsame Kind der Sängerin mit Fußballer Julian Büscher, verlangt der 29-Jährigen jedoch einiges ab. Nun zeigt sie sich zum ersten Mal seit langem ungeschminkt und völlig erschöpft.

Sarah Engels nach der Geburt ihrer Tochter traurig

Auf Instagram berichtet Sarah Engels, dass sie am Sonntag endlich nach Hause gekommen sei. Die kleine Familie sei nun vereint, Alessio habe sein Schwesterchen endlich kennenlernen können. Doch trotz der Freude über den Familienzuwachs sei nicht alles rosarot.

Sarah Engels ist nach der Geburt ihrer Tochter sehr aufgelöst. Sie weine sehr, sehr viel, so die Sängerin. Foto: IMAGO / Revierfoto

„Ich habe extra keinen Filter genommen, um auch mal so'n bisschen die Realität durchblicken zu lassen, dass nicht immer nur alles rosig ist“, so die Sängerin, der die Erschöpfung anzusehen ist. Hormonell gesehen erlebe sie eine regelrechte Achterbahnfahrt: „Ich erlebe das gerade sehr, sehr intensiv, muss ich sagen. Viel intensiver als in meiner oder nach meiner ersten Schwangerschaft. Ich schlafe natürlich zurzeit sehr, sehr wenig – also um die zwei bis drei Stunden am Tag oder die Nacht.“

Sarah Engels möchte anderen Müttern Mut machen

Mit ihren Worten möchte Sarah Engels anderen Müttern Mut machen. Frei nach dem Motto: Ihr seid nicht allein. Denn auch sie hat mit sich und der neuen Situation zu kämpfen und durchlebt Gefühle, die sie sich nicht erklären könne.

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Fußballer Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

Mittlerweile ist die Sängerin nicht nur durch ihre Musik bekannt, auch auf Instagram kann sie ihre Fans mit den Geschichten aus ihrem Alltag begeistern

Milchstau und schmerzende Brüste seien gerade genauso an der Tagesordnung wie ein Stimmungs-Auf und Ab. „Also, ich kenne mich so gar nicht. Ich bin wirklich sehr, sehr viel am Weinen, obwohl ich eigentlich total glücklich bin. Und trotzdem macht man sich dann viele Gedanken, viele Sorgen.“ Zu allem Überfluss sei nun auch noch Alessio krank. Sarah sei dankbar für Julians Unterstützung, der ihren Sohn zum Kinderarzt gefahren habe.

Sarah Engels will ihre Traurigkeit und ihre Sorgen nicht geheim halten

„Mir war es einfach nur wichtig, auch mal ganz kurz die Dinge anzusprechen, die bei mir eben auch nicht perfekt sind, weil viele denken immer, bei mir ist alles toll, bei mir ist immer alles nur schön, ich bin immer gut gelaunt und mir geht es auch immer gut, aber dem ist nicht so“, gesteht sie. Obwohl gerade die schönste Zeit überhaupt sei und sie sich als glücklichste Mutter der Welt bezeichnen würde, weine sie manchmal und wisse gar nicht, wieso.

„Ich frage mich dann: Warum weinst du? Du hast eine gesunde Tochter auf die Welt gebracht und einen wunderbaren Sohn und einen Mann an deiner Seite, der dich liebt. Und dann fühle ich mich schlecht dafür – aber ich glaube, es ist völlig okay und normal“, schreibt sie über das Video. Dann kommen ihr erneut die Tränen.

„Wer kennt es?“, will sie von ihren Fans wissen und 97 Prozent der teilnehmenden Follower bejahen die Frage. Scheint ganz so, als seien die meisten wirklich dankbar für Sarah Engels Ehrlichkeit.

Wir wünschen der fischgebackenen Zweifach-Mama, dass sich bald alles einpendelt und sie ein wenig Schlaf und Ruhe nachholen kann.

