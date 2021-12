Pietro Lombardi: Nach Geburt von Solea – Sänger macht Ex-Frau Sarah Engels rührendes Angebot

Jetzt ist es raus! Im wahrsten Sinne des Wortes. Sarah Engels, die Ex-Frau von Pietro Lombardi, ist am Donnerstag (2. Dezember) zum zweiten Mal Mutter geworden.

Ein Tag nach der Geburt von Tochter Solea meldet sich die Sängerin bei Instagram zu Wort, um ihr Familienglück mit der ganzen Welt zu teilen. Auch Pietro Lombardi reagiert umgehend auf die Baby-News.

Pietro Lombardi und Sarah Engels waren fünf Jahre lang ein Paar, drei Jahre davon verheiratet. Foto: IMAGO / Eventpress

Pietro Lombardi reagiert auf erstes Baby-Foto von Sarah Engels' Tochter

Dieses Foto lässt Pietro Lombardi dahinschmelzen. Einen Tag nach der Geburt ihrer Tochter postet Sarah Engels bereits ein erstes Lebenszeichen aus dem Krankenhaus.

Auf dem Bild sind sowohl die Hände von Mama Sarah und Papa Julian Büscher als auch die ihrer frisch geborenen Tochter zu sehen. Um ihr kleines Händchen ist ein Armband befestigt, auf dem ihr Name zu lesen ist: „Solea Liana Engels“.

Schnell fügt Pietro Lombardi das Bild der Familie Engels in seine eigene Instagram-Story ein und bietet seiner Ex-Frau an: „Glückwunsch zu eurer kleinen Prinzessin. Und wenn was ist, Onkel ist da.“

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Pietro Lombardi: Rührende Worte an Sarah – „Weil ich weiß, was du durchgemacht hast“

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Pietro Lombardi die Tochter seiner Ex-Frau sieht. In einem Kommentar unter dem Familienfoto schreibt er: „Habe die Kleine gestern gesehen. Sieht so frech aus, haha. Aber das Wichtigste ist, dass sie gesund ist.“

Pietro weiß, wovon er spricht. Ihr gemeinsamer Sohn Alessio kam im Juni 2015 mit einem Herzfehler zur Welt. Nur wenige Minuten nach der Entbindung musste der Junge am Herzen operiert werden.

„Er hat einfach nicht geatmet und ich habe die Ärzte gefragt: 'Was ist los?' Und die sagen: 'Rede nicht, wir kämpfen gerade um das Leben.' Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, ob Sarah noch am Leben ist. Ich wusste nicht, ob mein Sohn leben wird“, erzählte Pietro Lombardi im September auf seinem Instagram-Profil.

----------------------------------------

----------------------------------------

Umso erfreulicher also, dass bei Sarahs zweitem Kind alles nach Plan verlaufen ist. „Das habe ich mir so sehr gewünscht, weil ich weiß, was du durchgemacht hast bei deiner ersten Geburt von unserem Frechdachs. Ihr seid eine tolle Familie und wenn die Kleine mal zum Frühstück keine Gurken möchte, sondern Chips bin ich da“, verspricht Pietro seiner Ex. Wie süß!

