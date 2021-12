Sarah Engels teilt Unterwäsche-Bild nach Geburt – man sieht erstmals ihr Baby

Für Sarah Engels bricht nun eine spannende Zeit an. Die Sängerin ist am 2. Dezember zum zweiten Mal Mutter geworden und hat sich bereits einen Tag später bei ihren Fans aus dem Krankenhaus gemeldet. Ihrer Tochter – sie heißt Solea – und auch der Mama geht es gut.

Offenbar sogar so gut, dass Sarah Engels sich schon wieder komplett auf ihre Arbeit als Influencerin konzentrieren kann. Auf Instagram postete die Ex von Pietro Lombardi nun ein Bild von sich mit Baby auf dem Arm.

Sarah Engels zeigt sich in Unterwäsche nach Geburt

Oder besser gesagt: zwei Bilder. Es soll ein Vorher-Nachher-Vergleich vor und nach der Geburt sein. „8 hours before - 8 hours after. Biggest wonder on earth“, schreibt die 29-Jährige dazu.

Sarah Engels kann nicht fassen, was sie erfährt. Foto: dpa | Henning Kaiser

Mit nichts weiter an als einem BH und Krankenhaus-Höschen steht Sarah Engels vor einer Wand. Niedlich ist aber vor allem das aktuelle Bild, denn darauf hält sie die kleine Solea auf dem Arm.

----------------------------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Fußballer Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

Mittlerweile ist die Sängerin nicht nur durch ihre Musik bekannt, auch auf Instagram kann sie ihre Fans mit den Geschichten aus ihrem Alltag begeistern

----------------------------------------

Zahlreiche Promi-Kollegen kommentieren mit Herzchen-Emojis, wie Danni Büchner, Yeliz Koc oder Jenny Frankhauser. „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen schreibt: „Was ein Glück!“

Den wohl liebenswertesten Kommentar hinterlässt aber ihr Mann Julian Engels unter den Bildern: „Und ganz viel Kraft einer wunderschönen Kämpferin und einer kleinen hell leuchtenden Sonne dazwischen. Sarah, ich liebe euch für immer.“

----------------------------------------

Mehr zu Sarah Engels:

Sarah Engels über Geburt von Solea: „Sehr anstrengend“ – die Fruchtblase platzte ausgerechnet HIER

Sarah Engels: Ist ihr Baby längst auf der Welt? DIESES Detail ist offensichtlich

Sarah Engels postet Nacktfoto – Ex-Mann Pietro Lombardi reagiert sofort: „Frech“

----------------------------------------

Sarah Engels: Eine Sache macht sie traurig

In ihrer Instagram-Story erzählt Sarah Engels noch: „Die Stunden vergehen hier gefühlt wie im Flug. Es wird jetzt schon wieder dunkel draußen. Wir genießen die Zeit aber so extrem und kuscheln ganz verliebt. Ich muss sagen, ich vermisse meinen Großen aber ganz doll und es tut auch weh, dass er nicht hier sein kann.“

Mit Großen meint sie ihren sechsjährigen Sohn Alessio aus erster Ehe mit Pietro Lombardi. Wegen der aktuellen Situation dürfen keine schulpflichtigen Kinder ins Krankenhaus. Alessio kann seine Schwester aber dennoch bald schon wiedersehen. Am Sonntag soll Sarah schon wieder nach Hause dürfen.

Und auch Pietro meldete sich sofort zu Wort. Was für ein liebes Angebot er seiner Ex machte, liest du hier >>> (jhe)