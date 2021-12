Sarah Engels über Geburt von Solea: „Sehr anstrengend“ – die Fruchtblase platzte ausgerechnet HIER

Baby-Freuden bei Sarah Engels! Die Sängerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das gab die Frau von Julian Engels am Freitag auf Instagram bekannt.

Und die Worte, die Sarah Engels dazu geschrieben hat, gehen ans Herz.

Sarah Engels berichtet von dem Moment, in dem ihr die Fruchtblase geplatzt ist. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Sarah Engels: Ihr Baby ist da

An ihrer Schwangerschaft hat Sarah Engels ihre Fans fast täglich teilhaben lassen, veröffentliche Fotos vom Babybauch oder machte Instagram-Storys, in denen sie ihre Fans auf den neuesten Schwangerschaftsstand brachte.

---------------------------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade eine Tochter

----------------------------------------

Jetzt ist es also soweit: Die 29-Jährige ist nach Alessio – dem Sohn aus erster Ehe mit Pietro Lombardi – also zweifache Mutter. Die Tochter von ihr und Mann Julian heißt Solea Liana Engels, wie Sarah selbst auf Instagram mit einem süßen Post bekannt gab.

„Unser kleine Prinzessin“, steht bei dem Foto, auf dem drei Hände sieht. „Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen.“

Doch der rührende Post geht noch weiter: „Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz.“

Sarah Engels ist wieder Mama geworden. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt

Sarah Engels: Fruchtblase im Nagelstudio geplatzt! „Es kam alles sehr spontan“

Und nur einen Tag nach der Entbindung meldet sich Sarah Engels auch schon persönlich vor der Handykamera zu Wort. In ihrer Instagram-Story verrät sie, was am Donnerstag geschehen ist: „Es kam alles sehr spontan. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es an dem Tag passiert. Meine Fruchtblase ist geplatzt und das einfach im Nagelstudio, während mir die Füße lackiert wurden.“

Die Geburt sei zwar „sehr anstrengend“, dennoch „sehr, sehr schön“ gewesen, erklärt Sarah ihren Fans.

----------------------------------------

--------------------------

Mutter und Kind gehe es sehr gut. Julian und Sarah genießen jetzt erst einmal die Kuschel- und Kennlernzeit mit Solea.