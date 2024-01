Sarah Engels: Fiese Wunde bei Ehemann Julian – „Das sieht richtig schlimm aus!“

Bei Sarah Engels ist wirklich immer was los: Erst vor einigen Wochen war die Sängerin mit Ehemann Julian in London, nahm danach am „Let’s Dance“-Weihnachtsspecial teil, jettete mit der Kleinfamilie in den Urlaub nach Dubai, und landete vor kurzem wieder im harten Alltag in Deutschland. Was dabei natürlich nie fehlen darf? Ihr Handy – schließlich gewährt die Sängerin ihren Fans auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr privates Leben.

Fans der hübschen Brünetten wundern sich womöglich über die neuesten Bilder der prominenten Familie. Warum dabei vor allem ihr Ehemann Julian im Fokus steht…

Sarah Engels stellt klar: „DIE ist gefährlich im Moment“



Die Instagram-Story der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin beginnt anfangs harmlos: „Wir sind heute raus und sind richtig eingefroren“, so die 31-Jährige aus dem Auto, während sich Ehemann Julian am Steuer befindet. Als Sarah jedoch die Kamera auf ihren Julian schwenkt, fällt ein fieser Kratzer in seinem Gesicht auf. Wer wohl dafür verantwortlich ist?

„Schatz, das sieht wirklich schlimm aus“, bemerkt die Influencerin, während sie über den Kratzer unter seinem Auge streicht. Dabei soll ausgerechnet Tochter Solea für die Verletzung verantwortlich sein. „Solea hat im Moment so lange Nägel, wir haben die gestern jetzt auch geschnitten“, offenbart Sarah.

Papa Julian findet seine kleine Tochter sogar so wild wie ein Leopard. „Die ist gefährlich im Moment“, stellt Sarah mit belustigter Stimme fest. Na dann hoffen wir mal, dass Sarah und Julian nicht noch mehr Schrammen davontragen müssen.