Sarah Engels im Krankenhaus – „Das hat so weh getan“

Sarah Engels meldet sich mit beunruhigenden Nachrichten: Müssen sich ihre Fans jetzt Sorgen machen? Erst vor einigen Tagen klagte die Sängerin darüber, Schmerzen zu verspüren. Dabei handelte es sich um Verspannungen im Nackenbereich.

Jetzt gewährt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin erneut Einblicke in ihre Gesundheit und meldet sich sogar direkt aus dem Krankenhaus.

Sarah Engels ist „richtig blöd umgeknickt“

Auf Instagram erklärt die zweifache Mama ihren mittlerweile 1,7 Millionen Followern: „Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt gut geschlafen. Ich bin jetzt gerade in der Mediapark Klinik, ich habe nämlich heute meinen MRT-Termin.“ Dabei offenbarte die Ex-Frau von Pietro Lombardi, dass sie in den letzten Wochen mit Fußschmerzen zu kämpfen hatte.

Die Ursache für ihre Beschwerden erklärte Sarah Engels wie folgt: „Ich bin vor ein paar Wochen richtig blöd umgeknickt beim Sport. Also wirklich so richtig blöd. Da war so eine Stufe, und ich bin da runter und bin so richtig mit dem Fuß umgeknickt. Das hat so wehgetan.“ Seitdem plagen sie konstante Schmerzen, abhängig davon, wie sie auftritt oder aufkommt.

Sarah Engels gibt die Hoffnung nicht auf

In einem hoffnungsvollen Ton erklärte der TV-Star, dass er nun ärztliche Hilfe in Anspruch nehme, um die Ursache der Fußschmerzen zu klären. „Deswegen schauen wir jetzt einmal nach“, so die 31-Jährige. Trotz der Unsicherheit hofft sie darauf, dass es sich um nichts Ernstes handelt.

„Gleich wissen wir mehr“, teilte sie abschließend mit und lässt ihre Fans gespannt darauf warten, was die Untersuchungen ergeben werden…