Sarah Engels macht es offiziell – „Damit habe ich nicht gerechnet“

Bei Sarah Engels läuft es aktuell wie am Schnürchen. Die zweifache Mutter ist nach der Trennung von Pietro Lombardi glücklich mit ihrem Ehemann Julian Engels, die Kinder Alessio und Solea machen das Familienglück perfekt. Auch beruflich ist Sarah Engels gut beschäftigt – sowohl als Influencerin als auch gelegentlich als Schauspielerin und natürlich als Sängerin.

Jetzt hat die Ex-DSDS-Zweite ein lang angekündigtes Projekt endlich öffentlich gemacht. Fans von Sarah Engels können es nicht fassen.

Sarah Engels kündigt neue Single an – sie ist etwas Besonderes

Immer wieder stellen die Fans von Sarah Engels bei Instagram die gleiche Frage. Wann gibt es endlich neue Musik von der 31-Jährigen?

Jetzt hat die Sängerin die Wünsche ihrer Anhänger endlich erhört: Am Donnerstag (7. Dezember) wurde mittels eines Reel eine neue Single ankündigt. Doch es handelt sich dabei nicht um einen herkömmlichen neuen Song, sondern um ein Duett. So ist Musiker Joel Brandenstein in dem Clip ebenfalls zu sehen, auch wurde er in dem Beitrag markiert.

„Ist da jemand?“, stellt Sarah Engels in der Beschreibung zu dem Reel eine schlichte Frage, die sich offenbar auf den Titel bezieht. Wie man am Ende des Video sieht, wird dieser nämlich „Jemand“ heißen und am 22.12.2023 veröffentlicht werden. Ansonsten hört man vom Lied selbst aber noch nicht viel, außer ein paar Klaviertöne.

Sarah Engels: Fans können es nicht glauben

Die Fans von Sarah Engels sind trotzdem Feuer und Flamme, kommentieren fleißig. „Wow, bekomme jetzt schon Gänsehaut“, „Was für eine tolle Kombi. Zwei mega gefühlvolle Sänger. Das kann nur gut werden. Ich freue mich“, „Oh, darauf bin ich aber gespannt. Geballte Ladung Emotionen“ und „Oh krass, damit habe ich nicht gerechnet. Das wird mega“.

Auch Sarah Engels kann die Veröffentlichung des Duetts mit dem Sänger, der vor allem über das Netz bekannt wurde, kaum abwarten. „Kann’s kaum erwarten“, kommentiert sie selbst das Reel mit entsprechenden Emojis.

