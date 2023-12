Sarah Engels muss schweren Schritt gehen – „Nicht so leicht“

Sie ist ein echtes Multi-Talent! Sarah Engels ist nicht nur Mutter zweier Kinder, sondern gleichzeitig auch noch Musikerin („Ti Amo Mi Amor“) und Influencerin (1,7 Millionen Follower auf Instagram). Noch dazu tritt die 31-Jährige in zahlreichen TV-Shows (unter anderem „The Masked Singer“) auf. Klar, all das unter einen Hut zu bekommen, ist alles andere als einfach.

Und deswegen musste Sarah Engels jetzt einen schweren Schritt gehen. Die Ex-Frau von Pietro Lombardi ist quasi nonstop unterwegs. Immer mit dabei: ihre zwei Kinder Solea und Alessio – und natürlich Mann Julian. Doch jetzt kam es zu einer echten Premiere, die der Sängerin einiges abverlangte.

Sarah Engels reist mit Gatte Julian nach Großbritannien

In ihrer Instagram-Story nimmt die brünette Beauty ihre Fans nur allzu gerne mit durch ihren Alltag. So auch dieses Mal. In einem Video-Clip posiert sie vor einem Flugzeug, strahlt in die Kamera. Der Daumen geht nach oben – doch in ihrem Herzen sieht es gerade etwas anders aus, denn Sarah Engels muss einen Schritt gehen, der ihr verdammt schwerfällt.

Zusammen mit Mann Julian unternimmt sie einen Trip nach London. Auch, wenn die Vorfreude auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Mann groß ist: Dass Sarah Engels ohne Kinder verreist, macht sie gleichzeitig auch ganz wehmütig.

Sarah Engels: Die erste Nacht ohne Töchterchen Solea

„London bound. Freue mich wie ein kleines Mädchen. Julian und ich und ohne die Kids. Etwas, was so gut wie nie vorkommt und Solea schläft das aller erste Mal ohne mich eine Nacht woanders. Die zwei sind bei meiner Mama und haben sicher eine tolle Zeit, aber loslassen ist manchmal nicht so leicht“, schreibt sie zu der Story. Dieses Gefühl werden wohl einige Mütter nur zu gut kennen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Musikerin gemeinsam mit ihrem Mann ein paar schöne Tage in London verbringt.