Sarah Engels teilt Video aus dem Bett – „Sieht richtig schlimm aus“

Aktuell hat Sarah Engels einen regelrechten Lauf. Die zweifache Mama ist sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin sehr erfolgreich. Hinzu kommen zahlreiche TV-Auftritte, wie zuletzt bei der ZDF-Silvestershow „Willkommen 2025“. Auf Instagram teilt die Influencerin außerdem auch privatere Einblicke und begeistert damit rund 1,8 Millionen Follower. Sarah Engels ist ein regelrechter Allrounder!

Auch privat läuft es bei Sarah Engels sehr gut. Nachdem sie sich von ihrem Ex Pietro Lombardi scheiden ließ, fand sie 2019 in Fußballer Julian Büscher ihr Glück. Bis heute genießt das Paar sein Familienglück gemeinsam mit den Kindern Alessio und Solea. In den sozialen Medien lässt Sarah Engels ihre Fans auch an ihrem Familienleben teilhaben – doch das scheint nun zu kriseln!

Sarah Engels überrascht mit neuer Visage

„Was sich liebt, das neckt sich!“ Diesen Spruch hat sicherlich jeder schon einmal gehört. Auch Sarah Engels und Ehemann Julian haben sich dies anscheinend zu Herzen genommen. Auf ihrem Instagram-Account teilt die Sängerin jetzt ein kurzes Video, das einen privateren Einblick in ihr Schlafzimmer gewährt.

Während Julian schon im Bett liegt, überrascht Sarah ihn mit einem Anblick, der ihn zu Tränen rührt. Die Influencerin kommt mit einer Gesichtsmaske ins Bett. Julians Reaktion – gnadenlose Ehrlichkeit! „Das sieht so schlimm aus“, sagt der Fußballer. Weiterhin ergänzt er: „Ich wollte eh Alpträume haben.“

Sarah Engels kaum wiederzuerkennen

Natürlich ist das nur Spaß! Sarah schreibt: „Am Ende einfach Bauchkrämpfe bekommen vor Lachen“. Nachdem Julian dann noch den Preis erfährt, ist es ganz vorbei. „Morgen schneide ich dir ein DIN-A4-Blatt zurecht, das kostet nur zehn Cent“, schlägt er seiner Frau vor. Statt seiner Ehefrau erinnert Sarah ihn nun vielmehr an einen „Avatar“ oder „Shrek“. Das sind doch die Komplimente, die man von seinem Ehemann hören will…

In den Kommentaren wird deutlich, dass die Fans die Art des Ehepaars lieben und sich gemeinsam mit ihnen amüsieren:

„Aber wie Julian gleich den nächsten günstigen Beautyhack heraushaut. „Nimm ein DIN-A4-Blatt, schneide dir Löcher rein und mach es nass.“ Das kann wohl nur von einem Mann kommen. Sarah, deine Lache ist so ansteckend, da muss man gleich mitlachen.“

„Geil, wie er die Maske am Ende ins Gesicht geklatscht bekommt. Schön irre ihr zwei.“

„Ihr seid so süß zusammen. Herrlich, wie schön es doch ist, wenn man so lachen kann.“

Die beiden machen alles richtig. Statt den „perfekten“ Schein in den sozialen Medien zu wahren, setzen sie auf die nackte Wahrheit – herrlich ehrlich!