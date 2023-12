Sarah Connor im Rausch der Gefühle – „Bin verliebt in euch“

Sie ist ein Popstar, wie er im Buche steht. Sarah Connor begeistert ihre Fans bereits seit dem Jahr 2001 mit Songs, die Ohrwurmpotenzial haben. Die Single „Let’s Get Back to Bed – Boy“ brachte Connor karrieretechnisch den Durchbruch, seit einigen Jahren schreibt und singt die mittlerweile 43-Jährige deutsche Texte. Vor zwei Jahren saß die Musikerin dann in der Jury der Prosieben-Show „The Voice of Germany„.

Über die letzten 20 Jahre hat sich die sympathische Sängerin eine große Fan-Gemeinde aufgebaut, die ihr Idol bedingungslos unterstützt. Zuletzt stellten ihr Fans einen selbstgemachten Adventskalender zusammen (mehr dazu hier). Auch die Konzerte von Sarah Connor sind stets gut besucht. Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag lässt die Musikerin ihr letztes Konzert nun Revue passieren.

Sarah Connor kann es kaum fassen

In diesen Tagen tourt Sarah Connor mit ihrer „Not So Silent Night“-Tour durch Deutschland. Mit ihrer Weihnachtsshow machte die Sängerin am Samstag (9. Dezember) in der Lanxess-Arena in Köln Halt. Nach den weihnachtlichen Songs, die Connor zum Besten gab, sind wohl auch die letzten Fans in Weihnachtsstimmung gekommen. Einen Tag später teilt die Musikerin dann Fotos des Konzertabends.

In ein weihnachtlich rotes Kleid gehüllt, steht Connor inmitten ihrer Fans auf den Gängen der Arena. Die Konzertbesucher können ihrem Idol ganz nah sein. Die Musikerin teilt zudem Fotos von einigen Fans, die sich extra für das Konzert mit weihnachtlichen Accessoires beschmückt haben.

Sarah Connor kommentiert die Konzertfotos mit den Worten: „WOW WOW WOW!!!

Wir hatten SO VIEL SPASS gestern!!!! DANKE KÖLN!!!! Ihr Jecken!!!!

Ich bin verliebt in Euch! Und ich LIEBE ES, wieviel Mühe ihr euch mit den Outfits gebt!!! So viele Menschen kommen wie zu einer richtigen Weihnachts-Motto-Party! Gerne mehr davon!!! Das ist so cool!!!!“ So sieht wohl wahre Freude aus. Die Sängerin scheint im Rahmen ihrer Konzerte die Weihnachtsfeier ihrer Träume auszurichten.

Bei den Fans bleibt kein Auge trocken

Auch die Fans der Sängerin schweben in glückseligen Erinnerungen. Ein Konzertbesucher kommentiert den Beitrag von Connor mit den Worten: „Es war so so so wunderschön, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war emotional und wieder einmal ein unvergesslicher Abend“ und ein weiterer Follower schreibt: „Es war so traumhaft. Ich schwebe immer noch auf Wolke 7. Das war so magisch, so besonders.“ Dieses Erlebnis werden die Fans der Sängerin sicherlich niemals vergessen.

Ein kleines Missgeschick passiert der Sängerin dann allerdings noch. Anstatt das Konzert für Sonntag in Oberhausen anzukündigen, verwechselt Connor die Stadt und schreibt: „Nächster Christmas Train Stop: STUTTGART“. Den Fans der Musikerin fällt das allerdings sofort auf und nur kurze Zeit später ändert Connor die Stadt zu „Oberhausen“.