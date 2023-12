Sarah Connor: Diese Überraschung trifft direkt ins Herz – „Ihr seid ja wahnsinnig“

Sie ist auf den Bühnen Deutschlands zu Hause und ihre Musik ist über Generationen hinweg beliebt. Sarah Connor ist ein Popstar, wie er im Buche steht. Der Durchbruch gelang der mittlerweile 43-Jährigen im Jahr 2001 mit dem Hit „Let’s Get Back to Bed – Boy“, mittlerweile schreibt Connor deutschsprachige Texte.

Mit ihrer Teilnahme an dem VOX-Format „Sing meinen Song“ und als Jurorin der Prosieben-Show „The Voice of Germany“ begeisterte die Sängerin in den letzten Jahren ihre Fangemeinde. Viele ihrer Anhänger sind bereits seit Connors erstem Song an ihrer Seite und formten über die Jahre eine starke Community. Als Beweis ihrer Liebe schenkten sie ihrem Idol nun einen selbstgemachten Adventskalender. Bereits das erste Geschenk sorgt nun für emotionale Momente bei der Sängerin.

Sarah Connor bekommt besonderes Geschenk

Mit einem Koffer bepackt betritt Sarah Connor den Raum. Eine Fangruppe der sympathischen Sängerin hat ihrem Idol in diesem Jahr einen eigenen Adventskalender zusammengestellt. Dieser befindet sich in einem schwarzen Koffer, den Connor mithilfe eines Codes öffnen muss. Das erste Geschenk darf die Sängerin sofort auspacken. Es handelt sich um ein schwarzes T-Shirt, auf dem eine Kinderzeichnung abgedruckt ist. Als die Sängerin das Motiv erblickt, bleibt ihr fast der Atem weg. „Oh guckt mal, ist das süß“, ruft die Musikerin begeistert und zeigt das Oberteil in die Kamera.

Gezeichnet wurde der Aufdruck von Söhnchen Jax, der mittlerweile vier Jahre alt ist. Jax befindet sich ebenfalls vor der Kamera und begutachtet das kreative Geschenk. Connor erklärt ihrem Nachwuchs geduldig, wie ihre Fans die Zeichnung des Jungen im Internet gefunden und auf das T-Shirt gedruckt haben. Man sieht der Sängerin die Rührung über diese Idee an, mit solch einer Überraschung hätte sie wohl niemals gerechnet. Connor ist ganz außer sich und schwärmt: „Ihr seid echt zauberhaft. Das ist ein richtig schönes Geschenk. Ihr seid ja wahnsinnig!“ Ein kleiner Seitenhieb gegen ihren Partner Florian Fischer rutscht Connor auch noch aus dem Mund: „Die Idee hättest du auch mal haben können, Schatz!“ Ihr Liebster kann über diese Bemerkung nur laut lachen.

Auch die Fans der Sängerin genießen die Auspackaktion des Adventskalenders. Ein treuer Follower kommentiert das Video mit den Worten: „Es macht so Spaß dir beim Auspacken vom Koffer zuzusehen! Bitte weitere Parts, danke“ und ein weiterer Fan schreibt freudig: „Was für eine süße Überraschung!“ So einen kreativen Adventskalender hatte die Sängerin sicherlich noch nie.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Was in den restlichen Türchen des Adventskalenders ist, wird Connor in den kommenden Wochen ebenfalls mit ihren Instagram-Followern teilen. Um die Unterstützung ihrer Fangemeinde muss sich die Sängerin sicherlich keine Gedanken machen.