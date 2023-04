Sarah Connor: Fan nach Konzert verärgert – „Stehst in der ersten Reihe, hörst aber nichts“

So hatten sich die Fans von Sarah Connor das Konzert ihrer Lieblingssängerin nicht vorgestellt. Bei einem Auftritt in der Schweiz haben es einige von ihnen tatsächlich in die erste Reihe geschafft und können die „Vincent“-Sängerin hautnah erleben. Von ihrem Gesang bekommen die Zuschauer jedoch nur wenig zu hören.

Nach dem Konzert teilt eine Besucherin Aufnahmen der Performance von Sarah Connor, die wohl der Albtraum jedes Musikliebhabers sind. Auf den ersten Blick ist es ein Fan-Video, von dem viele nur träumen können. Es zeigt die Musikerin und ihre Background-Sängerinnen ganz nah. Schaltet man jedoch den Ton an, ändert sich alles.

Technische Probleme bei Sarah Connor vermiesen Fan das Konzert

Dieser Auftritt hat Eindruck hinterlassen – wenn auch nicht so, wie man es sich gewünscht hat. Beim „Zermatt Unplugged“ in der gleichnamigen schweizerischen Gemeinde ist es zu massiven Technik-Problemen gekommen. Sehr zum Leidwesen der Fans von Sarah Connor. Diejenigen von ihnen, die sich in die erste Reihe gekämpft haben, sind am Ende doch enttäuscht worden.

+++ Sarah Connor: Emotionaler Moment bei Live-Konzert rührt Sängerin zu Tränen – „Kann nicht mehr“ +++

Das hat allerdings nichts mit der Sängerin selbst zu tun. Sarah Connor hat wie gewohnt ihre Lieder zum Besten gegeben und für viele glückliche Gesichter an diesem Abend gesorgt. Stattdessen soll die Technik vor Ort versagt haben, wie ein Video von einem Fan zeigt. Zu der Aufnahme von Sarah und ihrer Band schreibt sie bei Instagram: „Du stehst in der ersten Reihe, hörst aber nichts, weil es technische Probleme gibt.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf dem Video kann man die Stimme von Sarah Connor tatsächlich kaum bis gar nicht verstehen. Der Ton ihrer Band dominiert so stark, dass es sich beinahe wie eine reine Instrumental-Version anhört. Ärgerlich! „Das ging fast das ganze Konzert über so“, merkt die Besucherin an.

Andere Fans zeigen sich entsetzt. „Oh nein“, heißt es in den Kommentaren. „Da wurde nichts gegen unternommen?“, fragt eine von ihnen besorgt nach. Die Verfasserin des Posts erklärt: „Doch, aber das war schon bei mehreren Songs so.“ Die Aufnahme ist zwar schon einige Jahre alt, scheint die junge Frau jedoch noch immer zu verärgern.

Weitere News:

Dazu sei jedoch gesagt, dass Probleme wie diese nicht am Künstler liegen, sondern oftmals am jeweiligen Veranstaltungsort. Für das Jahr 2023 hat Sarah Connor bereits zahlreiche weitere Konzerte geplant, die von Fehlern wie diesem hoffentlich verschont bleiben.