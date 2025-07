Es gleicht einem Wunder! Heinz Hoenig zeigt es der ganzen Welt

Heinz Hoenig ist zurück! Es gleicht einem Wunder, dass der Schauspieler nach all seinen gesundheitlichen Strapazen wieder in die Öffentlichkeit treten kann. Bei einer Emmy-Party in Berlin stand der Fernsehstar gemeinsam mit seiner Ehefrau Annika auf dem roten Teppich und gab sogar Interviews.

Und die Fotos, die Annika Kärsten-Hoenig nun auf ihrem Instagram-Profil teilte, lassen keine Fragen mehr offen.

Heinz Hoenig: Die Liebe machte ihn stark

Mehr als 100 Tage verbrachte Heinz Hoenig in einer Berliner Klinik, der Schauspieler schwebte zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Der Fernsehstar hatte sich eine bakterielle Infektion eingefangen, auf Grund derer sogar seine Speiseröhre entfernt werden musste. Lange war sein Zustand kritisch. Seine Ehefrau Annika wich ihm in diesen schweren Zeiten nicht von der Seite.

Der Kampf zurück ins Leben war alles andere als einfach. Nach der Zeit seiner Entlassung pflegte Annika ihren Liebsten rund um die Uhr. Mittlerweile hat sich Hoenig von den Strapazen erholt und kann sogar wieder selber laufen. Lediglich ein Eingriff an der Aorta des Fernsehstars steht noch an. Als besonderes Geschenk wollte Annika ihrem Gatten nun ein Fotoshooting ermöglichen. Ihr Heinz braucht schließlich neue Autogrammkarten!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Annika jetzt die Ergebnisse mit den Fans des Paares. Die Fotos beweisen auch den letzten Kritikern: Heinz Hoenig hat es geschafft! Auf dem ersten Foto strahlt das Ehepaar in die Kamera , Annikas Lachen wirkt losgelöst. Auch der Schauspieler scheint überglücklich, seine blauen Augen funkeln. Das zweite Bild ist ein Beweis ihrer Liebe. Liebevoll drückt der Schauspieler seiner Angebeteten einen Kuss auf die Wange.

Die liebevollen Aufnahmen kommentiert die 40-Jährige mit den Worten: „Liebe ist der Anker, der uns in den Stürmen des Lebens hält.“ Diese Worte hat sich das paar zweifelsohne zum Lebensmotto gemacht. Der gesetzte Hashtag „#partnerforlife“ beweist einmal mehr, wie sehr Annika ihren Heinz liebt. Die Liebe des Ehepaares macht sogar das Unmögliche möglich.

In diesen Tagen genießen Heinz Hoenig und seine Annika gemeinsam mit ihren zwei Söhnen das Leben. Nach den Erfahrungen des letzten Jahres weiß das Ehepaar die kleinen Momente garantiert mehr denn je zu schätzen.