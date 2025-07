DIESES Sternzeichen sollte jetzt einen Gang zurückschalten – sein Wochenhoroskop zeigt, warum

Mit dem Start in den August heißt es für dieses Sternzeichen innehalten, einen Schritt zurücktreten und zur Ruhe kommen. Das besagt das Horoskop bereits für die erste Augustwoche (1. – 10. August). Durch die Einflüsse von Saturn, Neptun und dem Herrscherplaneten Mars rät das Horoskop dem Widder, diese Woche eine Pause zu machen und bewusst seine Ziele zu hinterfragen.

Im August sehen sich Menschen mit dem Sternzeichen Widder mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Doch in den ersten Tagen des Sommermonats scheint der Schein noch zu trügen. Am Freitag (1. August) winkt laut Horoskop nämlich ein großer Erfolg im Beruf, der sogar ein Anzeichen für ein Karrieresprungbrett für den Widder sein kann – jedoch nur, wenn das Sternzeichen Initiative und Engagement auf der Arbeit beweist.

Horoskop warnt vor Konflikten und Meinungsverschiedenheiten

Auch am Sonntag (3. August) scheint sich zunächst abzuzeichnen, dass für den Widder diesen Monat alles richtig laufen wird. Sei es Erfolg in der Liebe, eine angenehme Zeit mit der Familie oder Freunden oder der Beginn eines Projekts, das Erfolg verspricht. Am Sonntag scheint das Sternzeichen regelrecht vom Glück gesegnet zu sein und nichts kann den Widder aufhalten.

Am folgenden Dienstag (5. August) schlägt das Blatt jedoch plötzlich um und der Widder wird von Herausforderungen überschüttet – insbesondere in der Liebe. Widder, die sich in einer Beziehung befinden, sollten an diesem Tag besonders sensibel sein. Wenn Mond und Mars an diesem Tag in einer Konstellation miteinander treten, kann es nämlich zu schweren Konflikten und Meinungsverschiedenheiten kommen, die sogar eine Krise auslösen können.

Auch am folgenden Samstag (9. August) hat das Wochenhoroskop eine dringende Warnung an den Widder. Wenn Mars und Saturn an diesem Tag nämlich aufeinandertreffen, muss das Sternzeichen dringend Halt machen und innehalten. Wer sich diese Pause nicht gönnt, riskiert viel, denn dank der Konstellation drohen an diesem Tag plötzliche Erkrankungen oder sogar Unfälle.

Widder erwartet Unglück in der Liebe

In der Liebe wird es in dem Wochenhoroskop für den Widder auch nicht besser. Am Sonntag (10. August) droht laut Horoskop nämlich ein großes Unglück in der Liebe. Schuld am ganzen Übel ist die Konstellation zwischen Neptun und Mars. Singles, die sich Hoffnung auf die nächste große Liebschaft gemacht haben, werden an diesem Tag bitter enttäuscht werden – und das ganz plötzlich und unerwartet für den Widder.

Das Wochenhoroskop hält also einige Herausforderungen für das leidenschaftliche Sternzeichen bereit. Der Widder muss also jetzt einen Schritt zurücktreten, ansonsten riskiert er viel. Aber was hält der Rest des Monats für das Sternzeichen bereit? Das Monatshoroskop für den Widder erfährt man hier >>>