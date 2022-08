Sarah Connor in Essen: Peinlicher Patzer bei Konzert – „Versuch's nochmal“

Unangenehm! So hat es sich Sarah Connor ihren Auftritt in Essen sicherlich nicht vorgestellt – zumindest diesen einen peinlichen Moment.

Mit einem Hauch Selbstironie überspielt Sarah Connor den Vorfall. Die Fans in Essen werden diese Szene aber wohl nicht so schnell vergessen.

Sarah Connor gibt Konzert in Essen – treue Fans kommen auf ihre Kosten

Im Rahmen ihrer Sommer-Tour 2022 macht Sarah Connor am Samstagabend (13. August) am Seaside Beach in Essen Halt. Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt: Die Zuschauer am Baldeneysee liegen sich in den Armen, tanzen sich die Füße wund und jubeln der Sängerin lautstark zu.

Völlig textsicher trällern Sarah Connors Fans Hits wie „Vincent“ und „Bye Bye“ mit. Bei einem etwas älteren Song aus dem Jahr 2015 scheint so mancher Besucher jedoch überfordert zu sein. Insbesondere das männliche Publikum traut sich kaum noch mitzusingen.

Bei ihrem Konzert in Essen knöpft sich Sarah Connor die männlichen Zuschauer vor. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Beim Pop-Soul-Song „Deutsches Liebeslied“ zeigt sich plötzlich, wer die wahren Fans sind. Den Refrain teilt sich Sarah Connor mit den Zuschauern auf. Während sie den ersten Teil vorgibt, sollen die Besucher ihr anschließend den Rest der Zeile entgegenrufen. Das klassische Call-and-Response-Prinzip eben. Schwerer als gedacht, wie sich am Samstagabend in Essen zeigt.

----------------------------------------

Die letzten Termine der Sommer-Tour 2022:

18. August – Bruchsal (Schlossgarten / Schloss Bruchsal)

21. August – Hemer (Sauerlandpark Hemer)

25. August – Coburg (Schloßplatz Coburg)

26. August – Dresden (Filmnächte am Elbufer)

27. August – Beverungen (Weser Open Air)

3. September – Finsterwalde (Marktplatz von Finsterwalde)

----------------------------------------

Sarah Connor überspielt Patzer der Zuschauer – und erinnert an ihren peinlichsten Auftritt

Zuerst lässt Sarah Connor die weiblichen Fans singen, kurz darauf sollen die Männer folgen. Doch dann ist nur noch ein leises Gegrummel im Publikum zu hören. „Ich weiß, der Text ist anspruchsvoll. Das ist so bei meinen deutschen Texten“, scherzt die Musikerin über die peinliche Stille.

Lautes Gelächter schallt über den Seaside Beach. Zur Erinnerung: Im Jahr 2005 unterlief Sarah Connor ein medienwirksamer Fauxpas, als sie bei der Eröffnung der Allianz-Arena in München die deutsche Nationalhymne singen durfte. Statt „Blüh im Glanze“ trällerte der Popstar „Brüh im Lichte“.

Im Mai 2005 blamiert sich Sarah Connor bei der Eröffnung der Allianz-Arena vor ganz Deutschland. Foto: IMAGO / Sven Simon

Am Samstagabend in Essen kann Sarah Connor die Situation aber zum Glück noch retten. Sie gibt den Männern im Publikum eine zweite Chance. „Ich versuch's nochmal. Ich gebe euch noch eine Chance, Jungs. Ich sehe euch, aber ich höre euch noch nicht“, animiert die 42-Jährige die Zuschauer am Baldeneysee.

----------------------------------------

Mehr zu Sarah Connor:

----------------------------------------

Als ihr dann die geballte Ladung Testosteron entgegenkommt, staunt Sarah Connor nicht schlecht: „Okay, okay. Das ist viel besser. Sexy!“

Spätestens bei ihren englischsprachigen Hits wie „Bounce“ und „From Zero to Hero“, die noch aus den frühen 2000er-Jahren stammen, sind dann auch wirklich alle textsicher.

Das Konzert von Sarah Connor in Essen hat jedoch auch traurige Emotionen bei der Sängerin geweckt.