Sarah Connor teilt freizügigen Schnappschuss – „Will wilde Nächte“

Wow, was für ein heißer Anblick auf dem Instagram-Profil von Sarah Connor! Die Blondine hat sich für ihre rund 743.000 Instagram-Follower von ihrer sexy Seite präsentiert.

Mit Hits wie „From Sarah With Love”, “Wie schön du bist“ oder „From Zero To Hero“ sang sich Sarah Connor in die Herzen ihrer Fans. Doch dass die 43-Jährige neben ihrer tollen Stimme auch eine tolle Optik zu bieten hat, stellte sie jetzt eindrucksvoll unter Beweis – und wie!

Sarah Connor zeigt sich im Bikini auf dem Liegestuhl

Eigentlich sind ihre Anhänger solch sexy Fotos von der Musikerin nicht gewöhnt. Doch jetzt meldete sich Sarah Connor mit einem sommerlichen Gruß direkt vom Liegestuhl. Sie liegt bäuchlings auf dem Stuhl, trägt einen knalligen neonfarbenen Bikini, der einen Blick auf ihre Po-Backen freigibt. Dazu gibt es zu einem Kussmund geformte Lippen – Wow, was ein Anblick!

Aber auch die Caption zu dem Beitrag hat es in sich. „Ich will wilde Nächte. Knutschen auf der Tanzfläche. Ich will vergessen, wer ich bin und das Mädchen von damals sein, bevor alles kam, wie es kam… Fühlt ihr?“, will sie von ihren Fans wissen.

Sarah Connor: Ihre Fans haben eine Vermutung – DAS könnte dahinter stecken

Und diese können Sarah nur zu gut verstehen. „Fühle ich zu hundert Prozent! Gerade jetzt in der Elternzeit mit Baby!“, gibt einer ihrer Fans offen zu. „Da wird man etwas melancholisch“, meint eine weitere Person.

„Ich fühle da, dass sich das anhört wie ein neuer Song…?“, mutmaßt ein weiterer Anhänger. Und auch einige weitere Follower sind sich sicher: Da ist ein neuer Sarah-Connor-Hit im Busch! Ob es sich tatsächlich um den Songtext einer neuen Single handelt, hat sie bislang noch nicht aufgelöst. Fans müssen sich also noch etwas gedulden.

