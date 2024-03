Sarah Connor muss sich verabschieden – „Rückkehr in die Zivilisation ist hart“

Sie ist ein Popstar, wie er im Buche steht. Sarah Connor feierte im Jahr 2001 mit der Hit-Single „Let’s Get Back to Bed – Boy“ ihren großen Durchbruch, seitdem geht es für die 43-Jährige karrieretechnisch steil bergauf.

Mittlerweile singt Sarah Connor in deutscher Sprache und berührt ihre Fans mit Songs wie „Vincent“ und „Wie schön du bist“. Auch als Coach der Prosieben-Show „The Voice“ machte die Musikerin eine gute Figur. Doch nun musste die sympathische Sängerin einen schweren Abschied verkraften.

Sarah Connor muss zurück in die Realität

Nach ihrer erfolgreichen Weihnachtstour namens „Not So Silent Night“ verabschiedete sich Sarah Connor in ihren wohlverdienten Jahresurlaub. Die Sängerin verbrachte aufregende Tage im argentinischen Patagonien. Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 730.000 Menschen folgen, nahm die Sängerin ihre Fans mit durch ihren Reisealltag. Der Prosieben-Star wollte seine freie Zeit am liebsten inmitten der Natur verbringen. Connor teilte Videos davon, wie sie inmitten idyllischer Landschaft kleinen Seelöwen begegnete. Außerdem wurde der größte Traum der Musikerin wahr, Connor durfte echte Schwertwale von nahem bewundern.

Doch auch der schönste Urlaub geht einmal zu Ende und somit musste sich Sarah Connor nun auf den Rückweg ins graue Deutschland machen. Mit ihren Instagram-Followern teilte die Musikerin ihren Unmut über die Rückreise. Der „The Voice“-Star schreibt: „Die Rückkehr in die Zivilisation ist hart. Die Stadt ist viel zu laut und busy nach diesen wunderschönen Stunden in der Natur. Zwischenstopp in Buenos Aires and another layover in London.“ Immerhin wartete Connors ältester Sohn Tyler Marc Terenzi in London auf seine berühmte Mutter, der Nachwuchs der Sängerin scheint die Hauptstadt als seinen Wohnort gewählt zu haben. Freudig posiert das Mutter-Sohn-Duo vor der Handykamera.

Stärkende Worte von den Fans

Die Fans von Sarah Connor scheinen die Einblicke in den Reisealltag der Musikerin genossen zu haben. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags häufen sich die positiven Rückmeldungen. Ein Follower kommentiert den Post mit den Worten: „Danke, dass du uns auf deiner Reise mitgenommen hast. Es war voll schön, diese Einblicke zu sehen und dass du so aktiv auf Instagram warst.“ Ein weiterer Fan schreibt: „Du siehst so glücklich und erholt aus, das macht mich irgendwie echt glücklich und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht.“ Auf den Rückhalt ihrer Fans kann sich die Musikerin auf jeden Fall verlassen.

Doch auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland wird es für Sarah Connor sicherlich nicht langweilig werden. Fans der Sängerin können sich garantiert auf die ein oder andere musikalische Überraschung ihres Idols freuen.