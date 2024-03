Sarah Connor teilt unfassbares Erlebnis – „Bezaubernder Moment“

Sie ist einer der erfolgreichsten Popstars des Landes und berührt mit ihrer Stimme Jung und Alt. Seit ihrem Durchbruch mit dem Hit „Let´s Get Back to Bed – Boy“ im Jahr 2001 ist viel passiert. Mittlerweile schreibt und singt die 43-Jährige in deutscher Sprache und überzeugt mit Songs wie „Vincent“ und „Wie schön du bist“.

Im Anschluss an ihre erfolgreiche Weihnachtstour namens „Not So Silent Night“, genießt Sarah Connor nun ihren Familienurlaub im argentinischen Patagonien. Was die Sängerin nun bereits wenige Tage nach ihrer Ankunft entdeckt, kann der Popstar kaum fassen.

Sarah Connor inmitten der Natur

Der lang ersehnte Urlaub von Sarah Connor fing zunächst unerwartet stressig an. Auf Grund eines Generalstreiks in Argentinien musste die Sängerin ihre ursprünglichen Pläne über Bord werfen und spontan über Brasilien fliegen. Doch nur einen Tag später kann Connor aufatmen, die Sängerin kommt wohlbehalten in Patagonien an. Ziel der Reise ist für die Musikerin eine Sichtung von Schwertwalen. Doch dann zieht eine andere ganz besondere Entdeckung die Sängerin zuerst in ihren Bann. Auf ihrem Instagram-Profil teilt der „The Voice„-Star nun ein Video von einer Wanderung, bei der sie mehrere kleine Seelöwen entdeckte. Im Selfie-Modus filmt Connor sich selbst, hinter ihr kommen die kleinen Tiere auf sie zu gewatschelt.

Dieses unfassbare Erlebnis kommentiert Sarah Connor mit den Worten: „Die ca. 2 Monate alten Seelöwenjungen sind sehr neugierig auf diese eigenartigen Gestalten die da den ganzen Tag mucksmäuschenstill und regungslos an ihrem Strand rumliegen. Ein bezaubernder Moment am ersten Tag hier in Punta Norte.“ Diese Begegnung mit den Seelöwen in ihrem natürlichen Lebensraum wird die Musikerin wohl niemals vergessen. Berührungsängste scheinen die kleinen Tiere keineswegs zu haben, am Ende des Videos stupst eines der Babys die Sängerin sogar am Arm an.

Begeisterung aufseiten der Fans

Auch die Fans von Sarah Connor freuen sich über die unfassbar süßen Eindrücke von der Entdeckungstour der Sängerin. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Ein Fan der Musikerin kommentiert das Video mit den Worten: „Wow! Wie schön zu sehen! Und ich liebs ja wirklich, wie du auf Tier-Expedition gehst. Das sind tolle Einblicke“ und ein weiterer Follower bekräftigt: „Mein Herz strahlt. Du erlebst gerade einen meiner Träume. Danke, dass du es hoch lädst und wir alle Teil haben können an diesem wundervollen Erlebnis.“ Diese Begegnung der Musikerin mit den Seehunden scheint auch den Fans des Prosieben-Stars den Tag versüßt zu haben.

Ob Sarah Connor während ihrer Reise tatsächlich Schwertwale zu Gesicht bekommt, bleibt abzuwarten. Doch auch die Erfahrungen der letzten Tage scheinen die Musikerin bereits nachhaltig geprägt zu haben.