Sarah Connor: SO ungewöhnlich verbrachte sie die Ostertage

Sie ist ein Popstar, wie er im Buche steht, und über Generationen hinweg bekannt. Sarah Connor eroberte mit ihrem Song „Let’s Get Back to Bed – Boy“ im Jahr 2001 die Spitze der deutschen Charts. Mittlerweile singt die 43-Jährige auf Deutsch und verzaubert ihre Fans mit Titeln wie „Vincent“ oder „Wie schön du bist“.

Auch privat hat Sarah Connor ihr ganz großes Glück bereits gefunden. Seit April des Jahres 2010 ist die Sängerin mit ihrem Manager Florian Fischer liiert, das Paar wohnt in Berlin und hat zwei gemeinsame Kinder. Nun teilt der Popstar Einblicke in sein Osterwochenende – und das lief alles andere als gewöhnlich ab.

Sarah Connor liebt das Abenteuer

Erst vor wenigen Wochen ist Sarah Connor aus ihrem Traumurlaub im argentinischen Patagonien zurückgekehrt. Vor Ort begegnete die Sängerin süßen Seelöwen und erfüllte sich ihren Traum davon, Schwertwale in ihrem natürlichen Lebensraum zu bewundern. Doch lange hat es der „The Voice„-Star nicht in Berlin ausgehalten, die Osterfeiertage verbrachte Connor nun in Frankreich.

Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 741.000 Menschen folgen, teilte Sarah Connor nun Eindrücke von ihrem wilden Wochenende. Das erste Foto zeigt die Musikerin in einem engen Tauchanzug, Connor zieht eine lustige Grimasse. Die beiden anderen Fotos wurden während einer Tauchübung geschossen.

Die ungewöhnlichen Fotos beschriftet Sarah Connor mit den Worten: „Training Apnoe for the wild. Hier in Frankreich hat es gestern aus Eimern geschüttet. Und in Berlin waren 20 Grad und Sonne. Aber die Natur hier kann es gebrauchen, denn es ist schon seit Jahren viel zu trocken und im Sommer immer Wassermangel . Wir haben natürlich auch im Regen Eier gesucht und uns eingekuschelt, zu viel Schokolade gegessen und einen meiner absoluten all time favorite Movies ‚Oldschool‘ mit Will Ferrell geguckt.“

Neben dem Tauchtraining für die Erkundung fremder Unterwasserwelten bei zukünftigen Reisen, haben sich also doch einige Traditionen in das Osterwochenende der Familie Connor eingeschlichen.

Begeisterung aufseiten der Fans

Die langjährigen Fans von Sarah Connor freuen sich über die Einblicke in die Feiertagsgestaltung der Sängerin. Unter ihrem Instagram-Beitrag finden sich zahlreiche begeisterte Kommentare wieder. Ein Fan schreibt: „Du siehst immer so glücklich aus, wenn du irgendwas mit Wasser machst“ und ein weiterer Follower schwärmt: „Fleißig fleißig, Sarah. Respekt, wieviel du in deine Leidenschaft steckst. Liebe es zu sehen, wie du darin aufgehst und was das mit dir macht.“

Über so viel Bestärkung vonseiten der Fans freut sich die Musikerin garantiert.

Wann Sarah Connor ihre erlernten Tauchkünste im Meer einsetzen kann, bleibt abzuwarten. Die Musikerin scheint auf jeden Fall eine echte Wasserratte zu sein.