Sängerin Pink im Rausch der Gefühle – „Liebe dich mehr als du jemals wissen wirst“

Ihre Musik hat ganze Generationen begleitet, ihre Songtexte sprechen vielen Menschen aus der Seele. Sängerin Pink, die gebürtig Alecia Beth Moore heißt, könnte kaum erfolgreicher sein. Mit ihrem Hit „Get the Party Started“ im Jahr 2001 begann Pink ihre Karriere und ist mittlerweile auf den größten Bühnen der Welt zu Hause.

Ihre Bühnenshows sind unvergleichbar, neben stimmlichen Höchstleistungen schwebt der Superstar in akrobatischen Einlagen über die Bühne. Auch privat hat die Sängerin ihr großes Glück gefunden, gemeinsam mit Ehemann Carey Hart hat Pink eine Tochter und einen Sohn. Trotz ihres Rockstar-Images zeigt sich die Sängerin gerne emotional und verletzlich. In ihrem neusten Instagram-Post lässt Pink ihren Gefühlen freien Lauf.

Pink wird plötzlich selbst zum Fan

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bewundern Pink für ihre Musik und ihre rebellische Persönlichkeit. Wo auch immer die Sängerin hinkommt, warten Fans auf sie und wollen ihrem Idol einmal im Leben nah sein. Doch auch Superstars wie Pink können fanhaftes Verhalten an den Tag legen.

Zu dem Konzert der Sängerin im New Yorker Madison Square Garden kam niemand Geringeres als Entertainerin und Sängerin Bette Midler. Pink postete ein gemeinsames Foto mit ihrem Idol aus dem Backstage-Bereich ihrer Show, die Sängerin ist bereits in ihrem pinken Bühnenoutfit und strahlt neben Midler in die Kamera.

Den ganz besonderen Moment beschriftet Pink mit folgenden Worten: „Ach du meine Güte. Ich liebe diese Frau […] so lange ich mich erinnern kann. Bette kam zu meiner allerersten Madison Square Garden Show, wie auch immer das vor vielen Jahren oder Jahrzehnten war […] Vor etwa zwanzig Jahren durfte ich einmal mit ihr The Rose singen, und sie versuchte, mir beizubringen, wie man im Rock auf der Bühne sitzt […] Es ist mir wichtig, diejenigen zu ehren, die mir den Weg geebnet haben […] Was für eine Ehre, wieder für dich zu spielen. Ich liebe dich mehr, als du jemals wissen wirst – und du hast uns allen so viel gegeben. Es gibt einfach nicht die richtigen Worte, um auszudrücken, wie zauberhaft ich dich finde.“

Pink scheint von der Begegnung mit ihrem großen Vorbild ganz hin und weg zu sein.

Auch die Fans der Sängerin freuen sich über den gemeinsamen Schnappschuss der zwei Superstars. Ein Fan von Pink kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Was für ein schönes Foto, ihr seht beide so glücklich aus“. Und ein weiterer Follower hat sogar einen Vorschlag parat: „Aw wow, ich möchte euch zusammen singen hören! Was für ein Geschenk!“ Zu einem gemeinsamen Song würde Pink sicherlich nicht nein sagen.

Ob sich Pink und Bette Midler tatsächlich auch im beruflichen Sinne zusammentun werden, bleibt abzuwarten. Diese Begegnung wird der Sängerin garantiert für eine lange Zeit im Gedächtnis bleiben.