Popstar Pink: Mit DIESEM Geschenk hätte sie niemals gerechnet

Sie ist einer der erfolgreichsten Popstars unserer Zeit und bereits seit mehr als zwanzig Jahren im Geschäft. Pink überzeugt ihre Fans mit gefühlvollen Songs, atemberaubenden Bühnenshows und ihrer authentischen Persönlichkeit.

In diesen Tagen tourt die Sängerin mit ihrer Show namens „Summer Carnival“ durch Australien und begeistert mit alten und neuen Liedern Jung und Alt. Bei ihrem letzten Konzert erhielt Pink, die gebürtig Alecia Moore heißt, nun ein ganz besonderes Geschenk.

Pink kann ihr Glück kaum fassen

Pink ist trägt bereits ihr glitzerndes Bühnenoutfit, als sie den Backstage-Bereich des Stadiums betritt. Die Sängerin fängt sofort an zu strahlen als sie die australische Fußballspielerin Lydia Williams entdeckt, die hinter der Bühne auf sie wartet. Mit den Worten „Hi, wie geht´s dir? Darf ich dich umarmen?“, begrüßt Pink den Fußballstar und fällt der Torhüterin sofort in die Arme. Nach einer kurzen Vorstellung von Pinks Nachwuchs Willow und Jameson, verkündet Williams, dass sie der Familie des Popstars Geschenke mitgebracht hat. Besonders zwei Trikots, die die Namen von Pink und Willow aufgedruckt haben, lösen große Freude bei der Musikerin aus.

Pink kann ihr Glück kaum fassen und fragt freudig: „Willst du mich etwa veräppeln? Das ist so cool! Ich werde das Trikot mit Stolz tragen.“ Auch Pinks Nachwuchs freut sich über die ganz besonderen Geschenke des Fußballstars. Natürlich darf auch ein gemeinsames Foto nicht fehlen und so posieren Pink, Williams und Willow freudig strahlend nebeneinander. Den besonderen Moment kommentiert die Musikerin mit den Worten: „Danke Lydia Williams dafür, dass du Willow und mich mit unseren ersten Trikots für Torhüterinnen versorgt hast.“ Dieser Tag wird der Sängerin und ihren Kindern mit Sicherheit lange in Erinnerung bleiben.

Begeisterung aufseiten der Fans

Auch die Fans von Pink freuen sich über diese besonderen Einblicke aus dem Backstage-Bereich des Superstars. Unter dem Instagram-Beitrag der Sängerin finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Ein Follower kommentiert die Fotos mit den Worten: „Was für tolle Geschenke ihr da bekommen habt. Australier sind so nette Menschen“ und ein weiterer Fan schreibt: „So cool! Und du ziehst mit Willow eine wunderbare junge Frau auf, die genau so toll wie ihre Mutter sein wird.“ Auf die Unterstützung ihrer Community kann sich Pink auf jeden Fall verlassen.

Im Anschluss an das Treffen wird sich Lydia Williams sicherlich das spektakuläre Konzert von Superstar Pink angesehen haben. Diese besondere Begegnung wird bestimmt auch dem Fußballstar noch lange im Gedächtnis bleiben.