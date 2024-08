Pink: DIESER Auftritt mit Töchterchen Willow ist ein klares Statement

Sie ist einer der rebellischsten Popstars der vergangenen Jahrzehnte und mischt auch mehr als zwanzig Jahre nach ihrem großen Durchbruch regelmäßig die Musikbranche auf. Pink denkt noch lange nicht ans Aufhören und nutzt ihre Reichweite stetig, um für ihre politischen und moralischen Überzeugungen einzustehen.

Auch ihr Töchterchen Willow kommt langsam in ein Alter, in dem sie die Karriere- und Lebensentscheidungen ihrer Mutter begreifen kann. Umso wichtiger scheint Pink, die gebürtig Alecia Moore heißt, ein Auftritt gewesen zu sein, den sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs absolvierte.

Pink setzt sich für die Demokraten ein

Am Donnerstag (22. August) war der große Tag gekommen. Im Rahmen der „Democratic National Convention“ veranstalteten die amerikanischen Demokraten ihren Parteitag in Chicago. Kurz bevor Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris für ihre Rede die Bühne betrat, lieferten Pink und ihre Tochter Willow ein emotionsgeladenes Duett ab.

Gemeinsam sang das Duo den Song „What about us“, in dem Pink im Jahr 2017 die Frustration von Menschen wiedergab, die sich von den Politikern überhört fühlten. Willow, die mittlerweile fast genauso groß wie ihre berühmte Mutter ist, wirkt entspannt und liefert eine beeindruckende stimmliche Darbietung ab.

Pink ist der Stolz auf ihre 13-jährige Tochter regelrecht anzusehen. Der Sängerin scheint es besonders wichtig zu sein, ihren Nachwuchs in ihren politischen Aktivismus mit einzubinden. Die 44-Jährige engagierte sich in der Vergangenheit bereits des Öfteren politisch. Mit ihrem Auftritt auf dem Parteitag spricht die Musikerin nun ganz eindeutig Kamala Harris ihre Unterstützung zu.

Bereits im vergangenen November arbeitete Pink mit der Organisation „PEN Amercia“ zusammen, um gegen die Verbannung von ausgewählten Büchern in Florida anzukämpfen. Auf den Konzerten wurden gezielt diese verbotenen Bücher verteilt, die wichtige Aufklärungsarbeit leisten.

In ihrem Song singt Pink unter anderem: „Was ist mit Liebe? Was ist mit Vertrauen? Was ist mit uns?“ Gemeinsam mit ihrer Tochter Willow möchte die Sängerin für eine gerechtere Welt kämpfen.