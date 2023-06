RTL2-„Trödeltrupp“: Kandidat geht auf Sükrü und Co. los

Es ist zumeist kein gutes Zeichen, wenn gleich alle drei Mitglieder des RTL-Zwei-„Trödeltrupp“ zu einem Fall anreisen. Genauso war es aber in der Folge, die der Münchner Sender am Dienstagmittag (14. Juni) ausstrahlte. In Würzburg wartete mit Franz Riedl nämlich ein besonders kniffliger Kandidat auf die drei Trödelexperten.

Der Rentner hatte nämlich nicht nur eine dreihundert Quadratmeter große Lagerhalle mit seiner Sammelleidenschaft bis unters Dach gefüllt. Auch die zwei Wohnungen, die der Würzburger mit seiner Frau Anna bewohnt, waren komplett voll gestellt. „Ich schlafe überall, wenn es sein muss in der Badewanne“, tönte Franz zu Beginn der „Trödeltrupp“-Episode. Da wusste jedoch noch keiner, wie ernst er das meint.

RTL-Zwei-„Trödeltrupp“ landet in Messie-Haus

So war ein normales Leben in der Wohnung der beiden Senioren nicht mehr möglich. Die Bäder waren so zugestellt, dass Franz‘ Ehefrau Anna nicht einmal mehr duschen konnte. Sein eigenes Bett hatte Franz ebenfalls schon lange nicht mehr gesehen. Der Messie schlief seit geraumer Zeit auf zwei Stühlen, die er lediglich mit einem Holzbrett miteinander verbunden hatte.

Eine Situation, die auch die erfahrenen Trödelexperten Sükrü Pehlivan, Mauro Corradino und Otto Schulte überforderte. „Ich kann das gar nicht fassen“, zeigte sich Mauro sichtlich schockiert. Ein Gefühl, das auch Sükrü nicht losließ: „Wir sind kaum drin und hier sieht es wirklich aus, wie im Labyrinth des Schreckens. Man kommt überhaupt gar nicht durch, überall Kartons.“

Doch der Müll alleine war nicht das größte Problem. Das sollte Franz darstellen. Der schien nämlich seine Launen zu wechseln, wie ein Chamäleon seine Farben. War er zu Beginn noch begeistert vom Anrücken des „Trödeltrupp“, rastete er nur wenige Momente später komplett aus.

Rentner rastet aus

Der Rentner verbarrikadierte sich in seiner Wohnung, warf völlig wahllos Gegenstände aus dem Fenster auf die Straße. Ob dort Menschen standen, schien Franz nicht zu interessieren. „Ich weiß jetzt nicht, was mit Franz passiert ist. Der führt sich auf wie Rumpelstilzchen. Der kommt aus dem Balkon raus und schmeißt wild die Sachen runter. Der guckt noch nicht mal, ob da Leute sind, den interessiert das alles gar nicht mehr. Das geht nicht, wir müssen ihn stoppen“, war Sükrü sichtlich erschrocken.

Die Lage verschärfte sich gar so sehr, dass sich RTL Zwei gezwungen sah, einen Psychologen zum Dreh hinzuziehen. Zum Glück, so kam zumindest niemand der Beteiligten ernsthaft zu Schaden. Und auch am Ende schien sich die Lage beruhigt zu haben. Die Wohnungen waren wieder bewohnbar und über 2.800 Euro konnten auch noch erlöst werden. Brisant wurde es in einer Folge des „Trödeltrupp“ auch für Mauro Corradino. Was war geschehen?