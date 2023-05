„Trödeltrupp“: Kandidat geht auf Mauro los – Abbruch!

Er ist wirklich ein extrem schwerer Fall. Woche für Woche helfen die „Trödeltrupp“-Experten Mauro Corradino, Sükrü Pehlivan und Otto Schulte verzweifelten Kandidatinnen und Kandidaten, ihren Schrott loszuwerden. Das Prinzip der RTL-Zwei-Sendung ist dabei einfach erklärt.

Mauro, Sükrü und Otto besuchen – einzeln oder zusammen – einen Kandidaten, dem seine Sammelleidenschaft über den Kopf gewachsen ist. Gemeinsam mit den Kandidaten bringt der „Trödeltrupp“ wieder Ordnung in das Chaos. Da werden Container bestellt, Keller ausgemistet und gefundene Schätzchen auf dem Flohmarkt verkauft. Doch nicht immer geht das so glatt. So wie bei Marco aus Bad Schönborn.

„Trödeltrupp“-Episode eskaliert

In der Folge, die RTL Zwei am Montag (29. Mai 2023) ausstrahlte, besuchte der Schwerter Mauro Corradino Ute und Marco aus Bad Schönborn. Das Paar hat sich bereits vor sechs Monaten getrennt. Doch Marco und sein Trödel wollen einfach nicht aus der Wohnung von Ute ausziehen. Nun braucht es Unterstützung vom Verkaufsexperten.

Doch wirklich helfen lassen, will sich Marco nicht. Im Gegenteil: Der leidenschaftliche Sammler von allem möglichen Schrott ist extrem aggressiv. Immer geht er bis auf wenige Zentimeter auf Mauro los, funkelt den 52-Jährigen wütend an.

Marco ist extrem agressiv

Auf dem Trödelmarkt schließlich eskaliert die Situation. Nachdem Mauro ihn dazu animiert hatte, mit seiner Unterstützung auch einmal etwas zu verkaufen, bricht Marco ab. „Es war im Vorfeld klar, ich mache sowas nicht. Punkt. Das wäre nur gekünstelt, das nimmt mir keiner ab. Ich mache mich lächerlich und das muss nicht sein. Das kann er mit jemand anderem machen, aber nicht mit mir. Ganz einfach“, zetert Marco lautstark in die Kamera.

Und auch auf die Anfeuerungen Mauros reagiert Marco bloß gereizt. Eine Mentalitätssache sei das. Ihm liege das einfach nicht. „Er will gar keine Hilfe", resümiert Mauro anschließend. Und so packen das Ex-Pärchen und der Trödelexperte ihre Sachen und verlassen unverrichteter Dinge den Flohmarkt. „Das war echt ein sehr merkwürdiger Fall, hier haben die Emotionen gekocht, hier gab es Diskussionen ohne Ende", fasste Mauro am Ende der Sendung die Episode zusammen. 4.731,50 Euro konnten die drei aber trotzdem erwirtschaften. Und so hat Ute hoffentlich bald ihre Ruhe.