RTL2-Trödeltrupp inspiziert Haus: DIESE Entdeckung bringt das ganze Team in Gefahr

Seit 2009 bereits sind sie die Retter in der Not: Der RTL2-Trödeltrupp. Sükrü Pehlivan, Mauro Corradino und Otto Schulte haben schon so manchem verzweifelten Sammler geholfen und sind seit Jahren fester Bestandteil im RTL2-TV-Programm. Da wurden ganze Bauernhöfe und Scheunen ausgemistet, Häuser vor der endgültigen Vermüllung gerettet. Doch einen Fall wie bei Claudia aus dem Spessart haben sie noch nie erlebt.

„Ach du heiliger Bimbam, was ist denn hier passiert“, stöhnt Mauro schon beim ersten Schritt in das alte Haus, das zwar Claudia Hilse gehört, von ihrem Vater aber über die Jahre vollgemüllt wurde. Dabei hatte er große Pläne. Eine Hafenkneipe im Odenwald wollte er aufmachen. Hatte dazu das Interieur von sieben anderen Restaurants, die er einst betrieben hatte, in dem Haus eingelagert. Blöd nur, erst später fielen ihm und auch den Behörden auf, dass er ja gar keine Parkplätze anbieten könne. Damit war die Idee gestorben und das Drama nahm seinen Lauf. Ein schwerer Fall für den RTL2-Trödeltrupp. Schließlich stapelt sich in dem Haus nun der Müll von mehreren Jahrzehnten. Das war allerdings noch das geringste Übel.

Den Trödeltrupp erwartet das Grauen

Denn das Haus hatte Claudia von ihrem Vater Hans übernommen, im Glauben, dass er sich um Restaurant und Haus kümmern würde. Sie sitzt nun also auf den Schulden von jahrelanger Misswirtschaft. Doch der eigentliche Horror erwartete Claudia und den Trödeltrupp auf dem Dachboden des Hauses. Die Immobilie war nämlich nicht nur zugemüllt, sondern auch noch undicht.

Für eine Immobilie hat Claudia ihrem Vater Hans zuliebe ein hohes Darlehen aufgenommen. Foto: RTL ZWEI

Ein idealer Nährboden für Schimmel, Pilze und Schwämme aller Art. Dementsprechend sah auch das Obergeschoss aus. Wie eine Wiese mit kleinen grünen Pflanzen zog sich der Schimmel durch die Zimmer. Auf dem Boden wuchsen ganze Pilzkulturen. Ein grausamer wie gesundheitsgefährdender Anblick, selbst für einen erfahrenen Gebäudesachverständigen wie Sven Nord, den der Trödeltrupp nach dem ersten Schock zur Hilfe gerufen hatte.

„Sowas Schlimmes, dass hier irgendwelche Sachen aus dem Boden wachsen, habe ich noch nie gesehen“, ist Sven Nord sichtlich bestürzt. Ein Drama für die eh schon verschuldete Familie. „Das Hauptproblem hier im Haus liegt in den oberen Stockwerken. Da haben wir nicht ein bisschen Schimmelbefall, sondern da ist alles großflächig kontaminiert“, so der Experte. Dies sei schädlich und dazu noch extrem giftig. Und wenn nicht schnell etwas gemacht werde, bleibe nur noch der Abriss.

Mehr Nachrichten:

Ob es dazu kommt? Unklar. Zwar konnten der Trödeltrupp und etliche Helfer das Messie-Haus ausräumen und auch einige Dinge verkaufen, ob mit den knapp 6.000 Euro allerdings ein Neustart möglich ist, verriet RTL2 nicht.