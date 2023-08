RTL-Zwei-Star Panagiota Petridou lässt die Bombe platzen: „Sind in der Planung“

Sie gehört zu den versiertesten Auto-Expertinnen des Landes, kann aber scheinbar alles verkaufen, wenn sie nur will: Panagiota Petridou. Vor etwa einem Jahr wurde die gebürtige Solingerin, die vor ihrer TV-Karriere als Handballerin aktiv war, Mama. Derzeit ist die 44-Jährige in der RTL-Zwei-Sendung „Die Retourenjäger“ zu sehen.

Wir haben mit Panagiota Petridou über ihre Sendung, ihre Rolle als Mama und die Rückkehr ins Autobusiness gesprochen.

Die Retouren-Jäger sind bereits angelaufen. Kannst du uns ein absolutes Highlight der neuen Staffel verraten?

Ich habe mehrere Highlights, aber eines davon war eine Schmuddelpalette voller Erwachsenenspielzeug. War auf jeden Fall superwitzig zu sehen, was es alles für skurrile Dinge gibt, die man im Schlafzimmer benutzen kann.

Was war das beste Geschäft, das du je online gemacht hast?

Ich habe einmal bei Kleinanzeigen 80 Esszimmerstühle gekauft, obwohl ich nur 12 gebraucht habe. Die restlichen habe ich alle einzeln verkauft und ungefähr zehnmal so viel reinbekommen, wie ich anfangs ausgegeben habe.

Du bist im vergangenen Jahr Mama geworden. Wie läuft das Familienleben? War dein Baby bei den Dreharbeiten dabei?

Mini Cooperino war immer mit dabei und hinter der Bühne, damit ich es stillen konnte. Mein Mann hatte extra Urlaub und konnte mit dem Baby im Kinderwagen durch Berlin spazieren gehen. Das hat alles ganz gut funktioniert. Wir können das Kind echt gut in den Familienalltag einbringen, weil ich ein Jahr zu Hause war, und jetzt mein Mann ein Jahr lang daheim ist. So haben wir gelernt, die Arbeit des anderen viel mehr zu schätzen, und der Alltag ist viel aufregender und erfüllter. Ich weiß gar nicht, was ich vorher gemacht habe.

Du bist mit deinem Kind derzeit im Dorf deiner Eltern. Wie fühlt es sich an, mit dem eigenen Kind im Arm die familiären Wurzeln zu erkunden?

Die griechischen Gene sind scheinbar echt gut durchgekommen. Unser Kind genießt es, sich von allen Verwandten bespaßen zu lassen, und fühlt sich total wohl am Strand. Es liebt das Meer und will gar nicht aus dem Wasser rauskommen.

Werden wir dich noch einmal in einer Sendung mit Automobil-Bezug sehen?

Ja, wir sind tatsächlich gerade wieder in der Planung. Autos sind nicht nur großer Teil meines Lebens, sondern werden bald auch wieder Bestandteil bei mir im Fernsehen sein.

RTL Zwei zeigt „Die Retourenjäger“ immer montags bei RTL Zwei oder in der Mediathek bei RTL Plus.