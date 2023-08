RTL-Zwei-Star Markus Mörl: „Es darf noch nicht drüber gesprochen werden“

Seine Fans kennen ihn im schicken Anzug oder stylishen Hemd. Doch Markus Mörl, der in den 80ern Megahits wie „Ich will Spaß“ oder „Kleine Taschenlampe brenn“ (mit Nena) in Serie ablieferte, kann auch anders. Ihm stehen auch „Al Borland“-Gedächtnis-Karohemden, wie er am Mittwochabend (23. August) in der RTL-Zwei-Heimwerker-Sendung „Die Schnäppchenhäuser“ beweist.

Wie bitte? 80er-Legende Markus Mörl als Handwerker? Ist jetzt etwa nicht mehr der Tankwart, sondern der Baustoff-Händler sein bester Freund? Ja, so ähnlich. Zusammen mit seiner Partnerin Yvonne König will der 63-Jährige das gemeinsame Haus in Kürten zur Wohngemeinschaft umbauen. Und das alles vor den Kameras von RTL Zwei.

Markus Mörl baut bei RTL Zwei sein Haus um

Schließlich war das Haus nach dem Auszug der Kinder doch etwas leer. Und so überlegte sich das Paar, die Räumlichkeiten so umzubauen, dass sie mit ihren besten Freunden eine Wohngemeinschaft bilden können, allerdings so, dass beide Parteien die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Doch wie anstrengend ist so ein Bau-Projekt mit dem eigenen Partner an der Seite? Und wo liegen die Stärken des jeweils anderen?

„Yvonne kann eindeutig besser organisieren, deshalb macht sie auch mein Management. Das hat sie als erste Frau bei der Bundeswehr gelernt. Ich habe selten jemanden getroffen, der das so gut kann wie sie. Kleine Sachen bekommt Yvonne handwerklich gut hin. Aber ich bin der bessere Handwerker, das habe ich durch meinen Vater in die Wiege gelegt bekommen“, berichtet Markus im Gespräch mit dieser Redaktion.

Markus geht mit schwerem Gerät gegen die Bodenfliesen vor. Foto: RTLZWEI, Imago TV

Noch drei TV-Shows für Markus Mörl

Und wie wird wohl das Zusammenleben mit ihren Freunden Dagmar und Karl-Heinz? „Dagmar ist meine beste Freundin. Seit 47 Jahren sind wir befreundet, das passt einfach. Mit jemand anderen hätten wir uns das nicht vorstellen können“, ist sich Yvonne sicher. Und auch Markus Mörl ist von den Plänen überzeugt: „Wir ticken einfach gleich. Und es ist doch schön, wenn man sich gegenseitig helfen kann. Yvonne und Dagmar teilen eh jede freie Minute. Der perfekte Nachbar ist der, auf den man sich freut.“

Apropos Pläne: Was steht in diesem Jahr noch an? „Es sind noch drei Shows geplant, es darf aber noch nicht darüber gesprochen werden welche. Yvonne hält euch da auf dem Laufenden.“

RTL Zwei zeigt das „Die Schnäppchenhäuser – Promi-Spezial“ am Mittwochabend (23. August 2023 ab 20.15 Uhr.