RTL Zwei: Verdächtige Fotos aufgetaucht – wird es wirklich wahr?

Die einen lieben es, die anderen können so gar nichts damit anfangen: Camping. Während der Urlaub in der freien Natur für viele Menschen ein absoluter Segen ist und sie sich nichts Schöneres vorstellen können, kriegen andere schon beim Gedanken an einen engen Wohnwagen und Gemeinschaftstoiletten das kalte Grausen. Zur ersten Kategorie gehören auf jeden Fall Nicole und Sascha Fingerhuth. Die Bonner sind absolute Camping-Fans. Müssen sie auch sein, schließlich sind sie die Publikumslieblinge der RTL-Zwei-Serie „Bella Italia – Camping auf Deutsch“.

Die Show, die auf dem größten Campingplatz Italiens, dem Marina de Venezia spielt, ist bei RTL Zwei zu einem regelrechten Zuschauermagneten geworden. Etliche Fans sind stets dabei, wenn die Fingerhuths und ihre Freunde, Dr. Bohna oder Lex Dildo, auf dem Campingplatz ihren Spaß haben.

Zeigt RTL Zwei weitere Staffeln „Bella Italia“?

Drei Staffeln gibt es mittlerweile von „Bella Italia – Camping auf Deutsch“. Doch wird es auch noch eine vierte geben? Von RTL Zwei selbst gibt es dazu noch keine Auskunft. Allerdings tauchte auf der Instagram-Seite der Fingerhuths nun ein verdächtiges Foto auf. Es zeigt Sascha und Nicole sowie Urlaubsbekanntschaft Lex Dildo auf dem Marina de Venezia. Alle lachen fröhlich in die Kamera. Dazu schreiben die Fingerhuths: „Schöne vier Tage auf Marina de Venezia verbracht.“

Die Fans jedenfalls sind schon ganz aufgeregt, ob des Urlaubsbildes. „Oh wie schön. Freue mich schon auf die nächste Staffel. So verrückte, liebenswerte Menschen hätte ich auch gern im Urlaub dabei“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Und eine andere ergänzt: „Ihr seid eine tolle Truppe. Würde es nach mir gehen, dann könntet ihr gaaaaanz lange Urlaub machen und ich würde jede Sendung schauen.“

Doch waren die Fingerhuths überhaupt zu Dreharbeiten in Italien? Auf Nachfrage dieser Redaktion hieß es von den beiden bloß vielsagend: „Hmmm, also ich sag mal so….wir waren nicht privat vor Ort.“ Na, dann sind wir ja mal gespannt. Ein ausführliches Interview mit den Fingerhuths über ihre Abenteuer bei RTL Zwei findest du hier.