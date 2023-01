RTL wirft kurzfristig Programm um – auch Vox-Zuschauer sind betroffen: ER ist der Grund

RTL-Zuschauer müssen sich am Montag (9. Januar) auf eine Änderung im Programm umstellen. Am Nachmittag zeigt Exklusiv Spezial eine Sondersendung.

Dafür fallen mehrere Sendungen und auch eine beliebte Serie aus. Aber auch andere Sender wie Vox müssen ihr Programm ändern. Der Grund dafür geht aktuell um die ganze Welt.

RTL ändert wegen IHM das Programm

Schuld für die Programmänderung ist ein kurzfristiges Interview mit Prinz Harry. Seine Autobiografie „Reserve“ sorgt aktuell mächtig für Wirbel. In dem Buch geht es unter anderem um körperliche Angriffe, Kokainkonsum und sein erstes Mal – und erneute Vorwürfe gegen das britische Königshaus. Das rund 72-minütige Interview, geführt vom ITV-Journalisten Tom Bradby, wird am Montag, 9. Januar um 17 Uhr in einem „Exclusiv Spezial: Harry – Das Interview“ gezeigt. Moderiert wird die Sondersendung von Frauke Ludowig und Adelsexperte Michael Begasse. In dem Interview soll der 38-Jährige „nie zuvor gehörte Details über den Tod seiner Mutter Diana“ preisgeben, heißt es vom Sender.

Im Vorfeld der Veröffentlichung seines Buches ‚Spare‘ sendet RTL ein exklusives Interview mit Prinz Harry. Foto: RTL

Nachdem Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstarb, zeigte sich die royale Familie erstmals wieder vereint. Gemeinsam begleiteten Prinz Harry, seine Ehefrau Meghan sowie Prinz William mit Kate an seiner Seite den Trauerzug der Queen. Fans hofften, dass sich die zerstrittenen Brüder nun wieder annähern würden. Doch nach der Veröffentlichung der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ wurden wieder alte Wunden aufgerissen. Jetzt hat der jüngste Sohn von König Charles und der verstorbenen Prinzessin Diana durch seine Autobiografie „Reserve“ wohlmöglich das Band für immer durchschnitten.

DIESE Sendungen fallen raus

Für das weitere RTL-Programm am Montag bedeutet das einige Änderungen. Richter Ulrich Wetzel wird wie gewohnt um 16 Uhr in „Das Strafgericht“ Recht über Unrecht sprechen. Im Anschluss kommt läuft dann direkt das Harry-Interview. Die Sendungen „RTL Aktuell“ (17 Uhr), „Explosiv Stories“, „Unter Uns“, „Explosiv – Das Magazin“ und „Exclusiv – Das Starmagazin“ entfallen. RTL Aktuell wird um 18.45 Uhr wie geplant ausgestrahlt.

Das Interview ist zudem in voller Länge am Montag bei ntv in einem „News Spezial: Harry – Das Interview“ um 20:15 Uhr sowie bei VOX in einem „Prominent Spezial. Harry: Das Interview“ um 23:15 Uhr zu sehen. Es entfällt “Goodbye Deutschland! Die Auswanderer”. Auf RTL+ ist das Gespräch im Anschluss der Ausstrahlung auch in der englischsprachigen Originalversion abrufbar.