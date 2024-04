„Blamieren oder Kassieren“ (RTL): Grund für Show-Teilnahme unfassbar – SO reagiert Elton!

In der RTL-Show „Blamieren oder Kassieren“ geht es getreu dem Namen um alles, damit man das große Preisgeld abräumen kann!

Doch eine Zuschauerin ist nur aus EINEM Grund in der Show.

„Blamieren oder Kassieren“: Diese Stars spielen um den großen Gewinn

Die RTL-Sendung „Blamieren oder Kassieren“ erfreut sich bereits seit Jahren einer begeisterten Zuschauerschaft und schlägt sich als echter Dauerbrenner für das Primetime-Programm. Durch die Show führt Entertainer-Legende Elton, der unter anderem bei dem ARD-Format „Wer weiß denn sowas“ das Publikum erfreut und gerade erst für Aufsehen sorgte (hier mehr >>>). Diesmal begrüßt er wieder zwei prominente Gäste: Fernsehmoderator Steffen Hallaschka und Leichtathletik-Star Matthias Mester.

Das Konzept der Show: Jeweils zwei prominente Persönlichkeiten treten gegeneinander an und beweisen ihr Wissen in einem unterhaltsamen Quizduell. In der spannenden Finalrunde steht alles auf dem Spiel. Ein ausgewählter Gast aus dem Studiopublikum, persönlich von Moderator Elton ausgewählt, tritt nun gegen den zuvor siegreichen Prominenten an. Diese Person hat die Möglichkeit, ihr wahres Quiztalent zu zeigen und zum Star des Abends aufzusteigen.

Jede richtige Antwort bringt den Kandidaten näher an den begehrten Gewinn von 10.000 Euro.

RTL-Show: Aus DIESEM Grund reiste Teilnehmerin an

Das hohe Preisgeld möchte natürlich jeder aus dem Publikum abstauben – oder nicht? Doch eine Kandidatin offenbart, das sie aus einem ganz anderen Grund die RTL-Show besucht. Und das sollte Entertainer Elton, der durch den Abend führt, sichtlich freuen! So sorgt eine Frage auf der Jagd nach dem Finalisten aus den Zuschauerräumen schon für weniger stehende Plätze: „Wer hat denn heute Abend keinen Bock auf Bock“?

Da fragt Elton natürlich bei den Teilnehmern nach, wieso sie keine Lust auf 10.000 Euro haben. Eine Kandidatin legt dabei für Elton ein süßes Geständnis ab: Denn sie ist nur bei „Blamieren oder Kassieren“ als Zuschauerin dabei, um den Kult-Entertainer aus der TV-Branche einmal hautnah erleben zu können. Der Moderator fühlt sich dadurch natürlich enorm geschmeichelt und nimmt das Kompliment lächelnd zur Kenntnis.

Ob sich andere Kandidaten mehr auf das Preisgeld freuen, kann man in der RTL-Show „Blamieren oder Kassieren“ ab 20.15 Uhr immer donnerstags im Vorlauf der Spiele der UEFA Europa League im Fernsehen herausfinden.