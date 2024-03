„Blamieren oder kassieren“ (RTL): Elton lässt Kandidatin moderieren – was dann passiert, ist bitter

Wer blamiert sich? Wer kassiert ab? Mit „Blamieren oder kassieren“ läuft seit 2024 ein eigenständiges Quizformat vor den Fußballübertragungen auf RTL.

Bekannt ist den meisten TV-Fans das Buzzer-Quiz als „Show in Show“ aus TV Total, das schon zu Stefan Raab-Zeiten auf Pro Sieben lief. Durch das halbstündige „Blamieren oder Kassieren„-Buzzer-Spektakel führt Showmaster Elton, der auch für RTL in sein legendäres rotes Sakko schlüpft.

In Formaten wie „Wer weiß denn sowas“ in der ARD tritt der Showmaster eher durch seine spaßige T-Shirt-Sammlung auf. Aber dort ist er ja auch Ratekapitän und nicht Gastgeber. Natürlich sind auch die legendären Heavytones mit am Start. Elton verspricht: „Jetzt kommt die schnellste halbe Stunde seit Beginn der Zeitmessung mit einem Halbstundenlohn von 10.000 Euro.“

+++ „Blamieren oder Kassieren“: 19-Jähriger lässt Promis alt aussehen +++

Am Donnerstag (14. März) stehen sich Schauspieler Claude-Oliver Rudolph und Comedian Michael Mittermeier in der ersten Runde gegenüber. Doch zuvor muss der Finalgegner aus dem Publikum gefunden werden. Alle Spielwilligen stehen auf. Besonders eindringlich deutet eine junge Frau in der ersten Reihe auf den Mann neben ihr. „Warum zeigst du auf ihn? Hat er auf jede Frage eine Antwort?“ will Elton wissen. „Ja“, sagt Jessi über ihren Verlobten, „Er ist der perfekte Kandidat. Wir haben eben noch geübt im Auto.“ Elton schnappt sich Jessi und drückt ihr das Mikro in die Hand. Ist er etwa so frech und wählt sofort sie als Kandidatin? Nein, sie soll einfach spontan Eltons Rolle als Moderatorin übernehmen und Fragen ins Publikum stellen.

„Blamieren oder kassieren“ – Jessi steht plötzlich im Rampenlicht

Sie macht ihre Sache gut. Nach dem Auftritt als Co-Moderatorin sind sich alle sicher: Ihr Verlobter wird bestimmt ausgewählt. Das haben sich die beiden verdient, viele Testfragen konnte auch er sicher beantworten. Doch dann kommt der Downer: Jessi und ihr Verlobter schauen in die Röhre.

Elton entscheidet sich für einen ganz anderen Typen, Berufssoldat Nico aus Trostdorf in NRW kriegt die Wildcard für’s Finale. Das Pärchen muss sich mit drei Minuten „of fame“ begnügen, die Chance auf die 10.00 Euro bleibt ihnen verwehrt.