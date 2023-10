„Blamieren oder Kassieren“: 19-Jähriger lässt Promis alt aussehen

Am Donnerstag (26. Oktober) treten bei der flotten Quiz-Show mit den zwei Buzzern in der Vorrunde Schauspielerin Susan Sideropoulos und Musicaldarsteller Alexander Klaws gegeneinander an. Zu Hause war die Sendung bis 2022 beim Sender ProSieben, inzwischen hat RTL das Format samt Moderator Elton übernommen.

Die Regeln von „Blamieren oder Kassieren“ sind schnell erklärt: Zwei Promis spielen um den Einzug ins Finale, es gibt zehn Fragen, wer zuerst den Buzzer drückt, darf antworten. Schnell sein ist die Devise, nur gibt es einen Clou: Manchmal führt die Einleitung zur Frage die Kandidaten auf eine falsche Spur.

„Blamieren oder Kassieren“ – schnell sein ist nicht alles

Frage Nummer sieben, eingeblendet wird ein Eis. Elton will wissen: „Geht es euch auch so? Egal, wie satt man ist, italienisches Eis geht immer. Mein Favorit ist dieses sahnige Eis mit kleinen Schokostückchen…“ Susan Sideropoulos knallt die Hand auf den Buzzer: „Straciatella!“

++ „Blamieren oder Kassieren“ – Dieser Kandidat lässt Elton verzeifeln! ++

Zu früh gefreut. Die Frage wäre gewesen: „Wie heißt die Hauptstadt von Italien?“ – und Rom demnach die richtige Antwort. Trotzdem setzt sich die schlagfertige Blondine gegen DSDS-Gewinner Alexander Klaws durch und steht in der Finalrunde gegen Studiokandidat Leon. Der 19-Jährige hat gerade sein Abitur gemacht und schaut gerne Quizshows, besonders „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch auf RTL. Außerdem interessiert er sich für Politik.

„Blamieren oder Kassieren“ – Susan Sideropoulos‘ Mut wird nicht belohnt

Susan Sideropoulos zeigt sich sichtbar eingeschüchtert: „Bitte nur Fragen aus den Neunzigern. Der ist so jung, der weiß bestimmt nicht, wie alle Bandmitglieder von ‚New Kids on the Block‘ heißen?!“, hofft die 43-Jährige.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihre Bedenken sind berechtigt. Nach sechs Fragen steht es 5 zu 1 für den Studiokandidaten. Matchball. Die nächste Frage dreht sich um Schweden, auf dem Screen wird ein Teller mit Fleischbällchen eingeblendet. Wieder riskiert die ehemalige GZSZ-Darstellerin alles und drückt den Buzzer, bevor Elton ausgesprochen hat. „IKEA“, ruft die Schauspielerin und ahnt, dass sie sich ins Unglück gedrückt hat. Wieder falsch – gefragt wurde nach dem Namen der beliebten skandinavischen Mini-Klopse, den Köttbullar.

Ihr Mut zum Risiko wird nicht belohnt, und so geht Kandidat Leon mit satten 10.000 Euro Gewinn nach Hause.