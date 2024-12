„GZSZ“: DIESE Szene lässt Jörn Schlönvoigt bis heute nicht los – „Hat mich bewegt“

Es gibt Serien, die kommen und gehen, und dann gibt es „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Seit 1992 hält die RTL-Soap die Zuschauer in Atem, und zwei Gesichter sind seit 2004 fest mit ihr verbunden: Anne Menden und Jörn Schlönvoigt. Zum 20-jährigen Jubiläum blicken die beiden auf ihre Zeit als Emily und Philip zurück und nehmen uns mit auf eine emotionale Reise durch zwei Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen.

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, schon so lange Teil von ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ zu sein“, schwärmt Schlönvoigt im RTL-Interview. Für ihn und seine Kollegin Menden ist die „GZSZ“-Crew längst zur zweiten Familie geworden. „Sas Jubiläum ist ein Meilenstein in meiner Karriere und in meinem Leben“, fügt Menden hinzu.

„GZSZ“-Stars schwelgen in Erinnerung

Tausende Szenen haben die beiden gedreht, doch eine bleibt Schlönvoigt besonders im Gedächtnis: der Serientod von Verena, gespielt von Susan Sideropoulos. Diese Storyline sei „emotional unglaublich anspruchsvoll“ für den Darsteller gewesen. „Die Szenen haben mich auch privat sehr bewegt, weil ich den Schmerz und den Verlust so realistisch wie möglich darstellen wollte.“

Für Anne Menden bleibt die allererste Szene unvergesslich. Gedreht an ihrem 18. Geburtstag. „Ich war unglaublich nervös, aber auch voller Vorfreude. Auch nach all den Jahren erinnere ich mich noch genau daran, wie ich mich gefühlt habe – das Adrenalin und die Aufregung“, erinnert sich die Schauspielerin. Trotz der langen Zeit bei „GZSZ“ denken Menden und Schlönvoigt nicht ans Aufhören.

„Solange es spannend bleibt und ich das Gefühl habe, dass Philip noch eine Geschichte zu erzählen hat, werde ich dabeibleiben“, betont Schlönvoigt. Menden sieht das ähnlich: „Solange das Publikum und die Autoren auch an neuen Entwicklungen interessiert sind, sehe ich keinen Grund aufzuhören. Bei ‚GZSZ‘ möchte und werde ich in Rente gehen!“