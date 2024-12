„GZSZ“-Star: Seine Ex macht es offiziell – sie ist mit einem Mega-Star zusammen

Ist er jetzt ihr Neuer oder nicht? Diese Frage beschäftigt seit Wochen die Fans von Hanna Weig, der Ex von „GZSZ“-Star Jörn Schlönvoigt. Nachdem sie in Dubai mit einem Mega-Star gesichtet wurde, brodelt die Gerüchteküche.

Doch bislang schwiegen beide eisern. Jetzt aber äußerte sie sich und machte die Beziehung offiziell.

„GZSZ“-Star: Mit IHM wurde Hanna Weig gesehen

Nach der Trennung von Jörn Schlönvoigt 2022 und einer Liaison mit „Dr. Love“ Giovanni Angiolini im Sommer 2023 ist Hanna Weig wieder verliebt. Und ihr Partner ist – genau wie ihre beiden Verflossenen – kein Unbekannter. Es handelt sich um niemand Geringeren als den US-Sänger Jason Derulo.

Mitte November wurden die beiden gemeinsam bei einer Gala in Dubai gesichtet und wirkten sehr vertraut (wir berichteten). Dass es sich hier um mehr als nur zwei Freunde handelt, war eigentlich unübersehbar. Doch eine Beziehung bestätigten beide bislang nicht.

„Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal zu heiraten“

Nun scheint Hanna Weig aber keine Lust mehr zu haben, ihre Gefühle zu verstecken. Auf Nachfrage von „Gala“ bestätigte sie am 4. Dezember ihre neue Liebe. „Ich möchte nicht viel dazu sagen, ich sag‘ immer: Was Schönes soll man geheim halten […], deswegen lassen wir das eher privat“, so ihr Kommentar.

Beiden seien allerdings erwischt worden, gesteht sie und sagt, sie wolle ihr Glück mit Jason Derulo „einfach auf mich zukommen lassen“. Hochzeit und Kinder nicht ausgeschlossen: „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal zu heiraten. Ich hab ja schon mal geheiratet, bin ein absoluter Romantiker und auch sehr katholisch und ich will auf jeden Fall nochmal kirchlich heiraten, auch nochmal Kinder – also auf jeden Fall nochmal ein Neubeginn.“

Mit Jason Derulo scheint sie dafür genau den Richtigen gefunden zu haben.