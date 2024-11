Jörn Schlönvoigt: Ex von „GZSZ“-Star bandelt mit Megastar an – er legte seine Hand auf ihren Schoß

„GZSZ“-Star Jörn Schlönvoigt und Model Hanna Weig galten lange als eines der Traumpaare des „GSZS„-Kosmos. Denn das Paar passte nicht nur optisch hervorragend zusammen, auch charakterlich schien es ein Match zu sein. Im Jahr 2017 erblickte die gemeinsame Tochter Delia das Licht der Welt, 2018 folgte die Hochzeit.

Doch das Liebesglück der beiden sollte nicht von Dauer sein. Denn vor zwei Jahren folgte die Trennung, das ehemalige Promi-Paar pflegt jedoch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Hanna Weig stürzte sich nur kurze Zeit später wieder ins Datingleben. Doch der neueste Mann an ihrer Seite sorgt nur für ganz schön viel Aufsehen.

Wurde Jörn Schlönvoigt durch Megastar ersetzt?

Die neuesten Fotos, die die Zeitung „Bild“ nun veröffentlichte, zeigen die 28-Jährige nun an der Seite eines absoluten Megastars. Denn Weig verbringt momentan sonnige Tage in Dubai und besuchte am Mittwoch (13. November) eine glamouröse Gala.

Das Model trägt ein enges schwarzes Kleid und ist perfekt gestylt. Das Foto zeigt Hanna an einem gut gedeckten Tisch sitzend. Auf den ersten Blick wirkt die Aufnahme alles andere als ungewöhnlich. Doch der Mann, der neben Hanna Weig Platz genommen hat, ist kein Unbekannter. Es handelt sich um den weltweit bekannten Sänger Jason Derulo, der die Gala ebenfalls besuchte. Und zwischen den beiden scheint der ein oder andere Funke zu fliegen… Nur freundschaftlich?

Den Fotos nach zur urteilen, scheint die Ex-Partnerin von Jörn Schlönvoigt scheint Interesse an dem Sänger zu haben. Hanna Weig und Jason Derulo schauen sich während der Gala tief in die Augen, er legt sogar seine Hand auf ihren Oberschenkel. Die beiden wirken vertraut, was nicht überraschend ist. Denn das Model und der Musiker scheinen sich schon länger zu kennen, sie reist ihm angeblich sogar hinterher.

Bereits bei einer Party auf Ibiza wollen Fans Hanna Weig vor einiger Zeit mit dem Musiker gesichtet haben. Und nun der gemeinsame Besuch der Gala im Restaurant „Zenon“ in Dubai. Weder das Model noch Jason Derulo wollten sich auf Nachfrage der „Bild“ zu den Gerüchten äußern.

Wie es mit Hanna Weig und Jason Derulo weitergeht, bleibt abzuwarten. Was Jörn Schlönvoigt über das Treffen seiner Ex-Frau sagt, kann nur spekuliert werden.