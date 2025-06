GZSZ-Star Wolfgang Bahro schnappt sich neue Rolle – irre, wen er jetzt spielt

Wolfgang Bahro, bekannt als Jo Gerner aus GZSZ, wagt eine neue Herausforderung.

Nach über 30 Jahren in der Kultserie wechselt Deutschlands Serien-Bösewicht vorübergehend die Seiten. Für den neuen RTL-Krimi „Haveltod – Ein Potsdam-Krimi“ schlüpft er in die Rolle des Profilers Armin Weber, einer Hauptfigur, die eine perfide Mordserie aufklären wird.

GZSZ-Star Wolfgang Bahro: Neue TV-Rolle

Die Dreharbeiten für den Krimi haben gerade in Potsdam begonnen. Bahro arbeitet neben Felix Kreutzer, der Webers Sohn und Kriminalhauptkommissar spielt. Im Mittelpunkt steht das komplizierte Vater-Sohn-Duo, das in einen nervenaufreibenden Fall verwickelt wird. Bahro sagt: „Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Dreharbeiten und meine Hauptrolle … bei RTL.“

Bahros neue Rolle bringt alten Schmerz für seine Figur. Armin kehrt aufgrund eines grausamen Mordes in einer Kirche in die Polizeiarbeit zurück. Der Täter, ein Serienmörder, verwickelt Armin und seinen Sohn nicht nur in ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel, sondern zwingt sie auch, sich alten familiären Konflikten zu stellen.

GZSZ-Star bleibt RTL-Soap erhalten

Trotz seiner neuen Herausforderung bleibt Bahro GZSZ erhalten. Er betont gegenüber dem Sender: „Dr. Jo Gerner ist eine Rolle, die ich mit großer Leidenschaft spiele.“ Die Zuschauer von GZSZ können also weiterhin auf spannende Geschichten mit dem Kult-Fiesling hoffen. Die Dreharbeiten für „Haveltod“ dauern bis Juni 2025, die Ausstrahlung ist für Anfang 2026 geplant.

Der Krimi ergänzt die RTL-Reihe „Tödlicher Dienst-Tag“ und beleuchtet neben den emotionalen Fällen auch Täterprofiling und familiäre Dramen. Bahro schwärmt von der Vielfalt seines Berufs: „Ich liebe es, in völlig unterschiedliche Charaktere einzutauchen … Das macht die Faszination meines Berufs als Schauspieler aus.“ Originalschauplätze in Potsdam und Berlin verleihen dem Krimi zusätzlich Authentizität.

