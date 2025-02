„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer gehen nach Fußball-Frage auf die Barrikaden – „Wollt euch blamieren“

Neue Woche, neues Glück. Am Montagabend (17. Februar) startet „Wer weiß denn sowas?“ mit einem Gold-Duell. Olympiasieger Lukas Märtens spielt in dieser Folge gemeinsam mit Bernhard Hoëcker gegen den ehemaligen Profischwimmer Michael Groß, der mit Elton antritt.

Zu Beginn der Sendung hat das Team von Bernhard Hoëcker die Nase etwas weiter vorne. Elton und sein Quiz-Partner stehen bei den ersten beiden Fragen etwas auf dem Schlauch. Als die Frage aus der Kategorie „Sport“ an das Publikum weitergeben, sind manche Zuschauer plötzlich auf 180.

„Wer weiß denn sowas?“: Team ratlos

Bei dieser Frage wissen sich Michael Groß und Elton nicht weiterzuhelfen:

„Die indonesische Fußball-Nationalmannschaft ist bis heute das einzige Team, das bei einer Weltmeisterschaft…

A) ihr allererstes offizielles Länderspiel absolvierte.

B) mehr rote Karten bekam als Tore schoss.

C) nur ein einziges Spiel bestritten hat.“

Nachdem beide Männer alle Antwortmöglichkeiten durchgegangen sind, geben sie die Frage letztendlich an das Publikum weiter. Und tatsächlich springt ein Zuschauer sofort auf, um die Frage für das Team Elton zu beantworten. Bedauerlicherweise stellt sich seine Wahl am Ende als falsch heraus. Grund genug für einige Zuschauer, an die Decke zu gehen.

„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer sauer

Auf Facebook äußern sich einige Zuschauer kritisch gegenüber dem Publikumsjoker, wie ein Blick in die Kommentare zeigt:

„Genau, wieder einer, der es nicht wusste und nur ins Bild wollte. Und dann noch derart „eilig“. Nein, danke.“

„Ich sage lieber nicht, was ich von dem P-Joker halte.“

„Ich liebe das Publikum. Steht sofort auf, sagt, dass er es nicht weiß, und gibt die falsche Antwort. Toll! Ihr wollt euch im Fernsehen blamieren. Bravo.“

„Mensch, bleibt sitzen, wenn ihr keine Ahnung habt!“

„Wieder einer, der nur mal ins Bild wollte?“

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.