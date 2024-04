Irres Comeback bei RTL! Schauspielerin kehrt nach zehn Jahren zu „Unter Uns“ zurück

Es gibt nur wenige Sendungen, die mittlerweile echten Kultstatus im deutschen TV erreicht haben. Eine davon ist die Daily-Soap „Unter uns“. Die RTL-Serie ging 1994 zum ersten Mal auf Sendung und ist heute, fast 30 Jahre später, immer noch beliebt bei den Fans.

Über die Jahre bleibt es natürlich nicht aus, dass sich die „Unter Uns“-Fans von dem ein oder anderen Schauspieler verabschieden müssen und dafür neue begrüßen dürfen. Im Rahmen des 30. Jubiläums der beliebten RTL-Sendung dürfen sich die Zuschauer nun allerdings auf ein tolles Comeback freuen.

RTL-Star kehrt an „Unter Uns“-Set zurück

Sie wird den „Unter Uns“-Fans definitiv im Gedächtnis geblieben sein: Vor rund zehn Jahren verkörperte Schauspielerin Petra Nadolny die Susi Hirschberger. Nun schlüpft die 64-Jährige erneut in die Rolle – und scheint wahnsinnig froh über ihr Comeback zu sein.

„Ich habe mich sehr gefreut, in die Schillerallee zurückzukehren. Es fühlt sich ein wenig so an, als würde ich heimkommen: Viele Schauspieler, mit denen ich damals gearbeitet habe, und ganz viele aus dem Team, sind noch immer da. Übrigens ein sehr gutes Zeichen für die Serie! Alle haben mich herzlich willkommen geheißen! Was gibt es Schöneres“, erzählt sie im Interview mit RTL. Doch schaut sie die Sendung eigentlich auch noch nach ihrem Abgang?

RTL-Star Petra Nadolny ist bis heute Fan

Nach ihrem Ausstieg aus der RTL-Serie „Unter Uns“ hat Petra Nadolny nie damit gebrochen, wie sie sagt: „Die Serie hat Niveau, gute Geschichten und gute Schauspieler! Das Zusammenleben, Streiten und Lieben in der Schillerallee hat doch schon ganze Generationen von Fans begleitet! Ich mag die Stories, mal alltäglich, mal dramatisch, mal lustig, immer glaubhaft. Ich hänge natürlich auch an einigen Charakteren, deshalb möchte ich auch immer wissen, wie es weitergeht.“

Wie es mit ihrer eigenen Rolle weitergeht, verrät sie auch schon. „Meine Figur Susanne Hirschberger darf in ihren Folgen viele verschiedene Dinge erleben und wird auf der Gefühlsskala einige Hochs und Tiefs durchleben.“ Die erste Folge mit der 64-Jährigen flimmert am 14. Mai über die Bildschirme.

RTL zeigt die neuen Folgen von „Unter Uns“ täglich von montags bis freitags ab 17.30 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Episoden in der Mediathek auf RTL+.