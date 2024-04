RTL schmeißt Programm um – früher als geplant

Es tut sich was im Programm von RTL: Der Samstagabend wird neu organisiert, und Fans der Reality-TV-Unterhaltung können sich auf einige Überraschungen einstellen…

Schon am kommenden Samstag (13. April) geht es los mit der dritten Runde der Reality-Show „Prominent getrennt“ – und das eine Woche früher als ursprünglich geplant. Die Show stößt damit ins Free-TV vor und verdrängt „Make Love, Fake Love“ auf einen späteren Sendeplatz.

RTL ändert seinen Samstagabend

Der Privatsender setzt in den kommenden Wochen auf ein XXL-Show-Programm zur besten Sendezeit. Nach der Neuauflage von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ am 13. April wartet mit „Drei gegen Einen“ eine Premiere auf die Zuschauer, ehe die beliebte „Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ am 4. Mai ihr Comeback feiert. Alle Shows sind bis Mitternacht oder sogar darüber hinaus geplant, so auch das Show-Debüt mit Elton, Jens Knossalla und Tim Mälzer am 20. April, das bis 0:40 Uhr reicht.

+++ RTL: Kurz nach „Team Wallraff“ enthüllt der Sender Brisantes +++

Die Programmänderung bringt dabei „Make Love, Fake Love“ in eine konstantere, wenn auch weniger attraktive Zeitzone. Die Reality-Sendung, in der es für Antonia Hemmer darum geht, zwischen echten Singles und falschen Kandidaten zu unterscheiden, verzeichnete zuletzt schwankende Quoten aufgrund stark variierender Anfangszeiten. Mit dem neuen Sendeplatz gegen 2:00 Uhr erhofft man sich bei RTL nun stabilere Zuschauerzahlen.

RTL hat zur plötzlichen Programmänderung keine weiteren Details bekannt gegeben. Offensichtlich ist jedoch, dass der Sender auf die Zuschauerresonanz reagiert und versucht, mit der Vorverlegung von „Prominent getrennt“ und dem konstanteren Sendeplatz für „Make Love, Fake Love“ die Samstagabendunterhaltung zu optimieren.