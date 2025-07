Sorge um Wolfgang Grupp! Früherer Trigema-Chef liegt im Krankenhaus

Wolfgang Grupp, der frühere Geschäftsführer des bekannten Unternehmens Trigema, liegt aktuell im Krankenhaus. Laut einer Sprecherin geht es dem 83-Jährigen „altersentsprechend gut“. Genauere Informationen wurden bisher nicht veröffentlicht. Die Polizei bestätigte zeitgleich einen Einsatz in Burladingen. Dort wurde ein Verletzter per Rettungshubschrauber aus einer Privatwohnung abtransportiert.

Wolfgang Grupp und der Vorfall in Burladingen

Ein Sprecher der Polizei machte keine detaillierten Angaben und verwies auf den Pressekodex. Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder kriminelle Hintergründe. Die Zeitung „Schwarzwälder Bote“ berichtete zuerst über den Fall. Ob ein Zusammenhang mit Wolfgang Grupp besteht, bleibt derzeit unklar.

+++Urlaub in der Türkei: Familie erlebt Albtraum am Flughafen! „Wie Dreck behandelt“+++

Wolfgang Grupp: Unternehmer und Familienvater

Wolfgang Grupp wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren. Seit seinem Einstieg 1969 prägte er das von seinem Großvater gegründete Textilunternehmen Trigema maßgeblich. Im Januar 2024 übergab Grupp die Geschäftsführung an seine Kinder Wolfgang Grupp junior und Bonita. Sein Wirken machte ihn zu einem der bekanntesten Kaufleute Deutschlands.

Mehr News:

Trigema steht für „Made in Germany“ und ist eine feste Größe in der Modebranche. Der charismatische Unternehmer war zudem oft in den Medien präsent und bot Einblicke in sein Privatleben sowie seine Unternehmensstrategie. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.