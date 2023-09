RTL holt nächsten Klassiker zurück ins Programm – mit IHM als Star

Nachdem bereits die Gerichtssendungen „Das Strafgericht“ und „Das Jugendgericht“ mit Richter Ulrich Wetzel sowie Kollegin Barbara Salesch wieder ihren Weg ins TV-Programm geschafft haben, holt RTL nun den nächsten Klassiker zurück.

Bis 2013 lief die beliebte Dokusendung „Verklag mich doch“ bei Vox. Nun krallt sich zehn Jahre später RTL die TV-Rechte und lässt das Format wieder aufleben – und zwar mit einem bekannten Gesicht.

+++ „Wer wird Millionär“: Irrer Vorschlag – kommt bald ein neuer Joker? +++

RTL holt „Verklag mich doch“ zurück

Wie der Sender am Mittwoch (6. September) bekannt gab, sollen die neuen Folgen von „Verklag mich doch“ ab dem 2. Oktober wieder wochentags um 17 Uhr laufen – also direkt am Anschluss an Salesch und Wetzel.

+++ Mario Barth: Nach Auftritt im ZDF-Fernsehgarten – Comedian klagt über „großes Problem“ +++

An der Grundidee der Sendung hat RTL nichts verändert. Wie schon vor zehn Jahren werden fiktive Rechtsstreitigkeiten angefangen bei Nachbarschafts-, Miet- und Erbstreitigkeiten bis hin zu Scheidungskriegen oder Vaterschaftsklagen thematisiert. Ist die Hecke zu hoch, der Mietnomade zu hartnäckig oder fliegen die Fetzen im ehelichen Bett – auf alles hat unter anderem Fachanwalt und Autor Christopher Posch eine Antwort.

Noch mehr Meldungen:

Der 47-Jährige ist aktuell bei „Das Jugendgericht“ zu sehen. Seine juristische Meinung war auch schon bei „Mario Barth deckt auf“ des Öfteren gefragt. Nun gibt er sein rechtlich-fundiertes Hintergrundwissen in den neuen Folgen von „Verklag mich doch“ weiter. Laut „DWDL“ sollen die Folgen anders als früher nicht mehr 60 Minuten, sondern nur noch halb so lang andauern. Außerdem plane der Sender erstmal mit 14 Folgen im Free-TV. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen jeweils für 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ zum Abruf bereit.