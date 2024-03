RTL-Star landet nach TV-Unfall auf der Intensivstation – „Sehr starke Schmerzen“

Heftiger TV-Unfall bei RTL-Star Keno Rüst!

Der ehemalige „Bachelorette“-Gewinner hat sich im Rahmen einer Produktion schwer verletzt. Die Folge: mehrere Operationen und starke Schmerzen. Nun spricht der 32-Jährige selbst über die Folgen dieses Vorfalls und erklärt, wie die Operationen vonstattengingen.

RTL-Star Keno Rüst über seine Zeit nach dem Unfall

Es dürften wahre Schockmomente für RTL-Star Keno Rüst gewesen sein. Der Ex-Freund von Gerda Lewis hat sich nach eigenen Angaben bei einer TV-Produktion so schwer verletzt, dass mehrere Operationen notwendig waren. Gegenüber RTL erklärt er nun, wie es ihm aktuell geht.

„Die zweite OP war noch mal ein Stück heftiger als die erste OP, nach einem Jahr folgt auch noch eine dritte OP, bei der das Metall und die Schrauben aus dem Rücken wieder entfernt werden. Bis dahin muss der Ersatzwirbelkörper erst mal fest verwachsen“, so der Reality-TV-Star. In dieser schweren Zeit steht vor allem eine Person an seiner Seite.

RTL-Star Keno Rüst: „Sehr starke Schmerzen“

Hinter Keno Rüst liegen schwierige und schmerzhafte Zeiten. Wie hart der Eingriff wirklich war, betont er im RTL-Interview abermals: „Bei der OP habe ich sehr viel Blut verloren und kam noch auf die Intensivstation. Um besser zu sehen und arbeiten zu können, musste mir auch noch kontrolliert eine Rippe gebrochen werden. Es war also ein sehr heftiger Eingriff und dementsprechend fühle ich mich jetzt auch. Es sind sehr starke Schmerzen, aber das wird bald alles wieder!“

Immer an seiner Seite: Seine Freundin Lara. „Ich bin froh und dankbar, Lara an meiner Seite zu haben, sie hat alles Mögliche möglich gemacht und hilft mir, wo es nur geht“, erklärt der ehemalige „Bachelorette“-Gewinner.