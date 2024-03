Nach RTL-Aus für Peter Kloeppel – Nachfolger stehen fest

Es war wohl eine der überraschendsten Nachrichten der vergangenen Wochen: RTL-Moderator Peter Kloeppel hört nach über 30 Jahren im Fernsehen auf. Auch seine Sportkollegin Ulrike von der Groeben macht Schluss. Nachdem der erste Schock verdaut war, fragten sich viele Zuschauer sofort: Wer wird wohl in die Fußstapfen des 66-Jährigen treten? Nun gibt der Kölner Sender offiziell bekannt, wer die Nachfolger sein werden.

RTL-Moderator Peter Kloeppel geht in Rente

Peter Kloeppel hängt seine Karriere als RTL-Moderator offiziell an den Nagel. Der Grund: Er möchte mehr Zeit mit seiner Frau und seiner Tochter in den USA verbringen, wie er erzählt: „Meine Zeit in den USA fühlte sich an wie ein angenehmes Abklingbecken. Dort kennen sie mich nur als Peter aus Deutschland, nicht als Fernsehmensch.“

Seit 1992 stand Peter Kloeppel für das Nachrichtenmagazin „RTL Aktuell“ vor der Kamera und hat das Format somit nachhaltig geprägt. Nun lag es an dem Sender, selbst eine würdige Nachfolge für den 66-Jährigen zu finden. Und das ist nun anscheinend gelungen, wie RTL am Dienstag (19. März) bekannt gibt.

Christopher Wittich und Anna Fleischhauer, Roberta Bieling und Andreas von Thien moderieren in Zukunft bei „RTL Aktuell“ Foto: RTL / Boris Breuer

Das sind die neuen Teams bei „RTL Aktuell“

„RTL setzt bei ,RTL Aktuell‘ ab Sommer 2024 auf zwei feste Moderationsteams bestehend aus Roberta Bieling und Andreas von Thien sowie Christopher Wittich und Anna Fleischhauer. Die beiden Teams werden dann im Wechsel jeweils von Montag bis Sonntag „RTL Aktuell“ moderieren“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung. Damit besetzt der Sender die Posten mit Moderatoren, die aus dem eigenen Haus kommen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Politik, Gesellschaft und Sport bei RTL News, ist sich sicher, dass diese neuen Teams gut für die Sendung geeignet sind. „Mit Roberta Bieling, Christopher Wittich, Anna Fleischhauer und Andreas von Thien setzen wir auf vier unserer besten Journalistinnen und Journalisten, die den RTL-Zuschauern bereits seit Jahren vertraut und zudem sehr beliebt sind. Mich macht besonders stolz, dass wir diese wichtigen Positionen mit Kolleginnen und Kollegen besetzen, die sich im eigenen Haus entwickelt haben“, sagt er gegenüber RTL.