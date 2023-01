RTL baut Programm um: Sendung wird einen Skandal auslösen

RTL wird immer mehr zum Royals-Sender Nummer 1. Schon bei den vergangenen Großereignissen rund um das englische Königshaus war der Kölner Sender ganz vorne mit dabei. Und nun hat sich RTL auch noch die Rechte an dem Interview gesichert, dass nicht nur für einen handfesten Skandal sorgen dürfte, sondern auch die Beziehung zwischen Prinz Harry und seiner Familie für immer und ewig zerstören könnte.

So baut RTL am Montag (9. Januar 2023) sein Programm am frühen Abend um und zeigt statt „RTL Explosiv“ und der Daily Soap „Unter Uns“ das Interview von Prinz Harry mit dem britischen Sender ITV. Das war bereits am Sonntagabend um 21 Uhr deutscher Zeit in Großbritannien ausgestrahlt worden. Einen Tag später ist es dann auch in Deutschland zu sehen.

RTL zeigt Interview mit Prinz Harry

In einem „Exclusiv Spezial: Harry – Das Interview“ werden dann Moderatorin Frauke Ludowig und RTL-Royals-Experte Michael Begasse vertiefende Einordnungen zum Interview des Jahres geben. „Nach dem Rechteerwerb des CBS-Interviews von Oprah Winfrey mit Harry und Meghan, freuen wir uns, dass wir erneut ein exklusives Gespräch gewinnen konnten. Wir liefern somit auf unseren Sendern und Plattformen stetig starke Highlights aus der Welt der Royal Family – und dieses Gespräch hat es in sich“, beschreibt der stellvertretende Geschäftsführer von RTL News, Martin Gradl den Grund für den Erwerb der Rechte.

Inhaltlich wird es auf jeden Fall spannend. So verriet Prinz Harry in dem Interview unter anderem, dass Mitglieder der royalen Familie „mit dem Teufel ins Bett gegangen“ seien, als sie eng mit der Boulevardpresse zusammenarbeiteten, um so ihr Image zu verbessern. Zudem wird Prinz Harry noch einmal über den Rassismusvorwurf sprechen, der einst im Interview mit Oprah Winfrey aufgekommen sei. Los geht es am Montagnachmittag um 17 Uhr. Die Sendung soll um 18.45 Uhr enden.